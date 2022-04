Licia Colò rifatta? Lo scanner di Striscia la Notizia svela tutto

Licia Colò ha ricorso alla chirurgia estetica? Lo scanner di “Fatti e Rifatti” non lascia scampo. Scopriamo se nel corso degli anni ha effettuato dei ritocchini.

Licia Colò, la presentatrice di successo di programmi come Eden e il Kilimangiaro nata a Verona, è stata scansionata da Striscia La Notizia e dalla sua rubrica che passa in rassegna tutti i ritocchini dei vip.

Per chi non conoscesse la nota presentatrice, autrice, blogger e scrittrice Licia Calò ha allo storico una splendida carriera televisiva ricca di esperienze di successo.

La sua carriera ha origini lontane, è difatti iniziata nel 1982 di fianco a Paolo Bonolis conducendo il programma di intrattenimento per bambini chiamato “Bim Bum Bam“. Nel corso degli anni successivi ha lavorato sia per Mediaset che per Rai per poi approdare a La7.

Tra alcuni dei suoi programmi di successo ricordiamo: Geo&Geo, L’arca di Noè, Alle falde del Kilimangiaro, Eden – Un pianeta da salvare. Ha partecipato come concorrente alla quarta edizione di Ballando con le stelle (2017) dove è stata eliminata alla settima settimana. Inoltre recentemente si è lanciata nel cinema, prestando la voce a Dory in “Alla Ricerca di Nemo”.

Insomma, la conduttrice si è sempre dedicata agli animali, all’ambiente senza mettere da parte una piccola dose di intrattenimento. Tuttavia gli animali sono sempre stati la sua passione, tanto da avere un blog in cui ne parla in modo approfondito e con un tocco “intimo”.

La conduttrice documentaristica avrà superato il test dello scanner della rubrica “Fatti e Rifatti”? Scopriamo com’è cambiata negli anni.

Licia Colò, il test dello scanner di Striscia La Notizia rivela se è rifatta

Licia Colò, con una carriera storica nell’ambito del giornalismo documentaristico è passata in rassegna al test dello scanner della rubrica “Fatti e Rifatti“, noto format di Striscia La Notizia. Cosa rivelerà la macchina?

Il programma di Antonio Ricci non lascia scampo, dopo aver parlato dei ritocchini di Lorella Cuccarini, Adriana Volpe, Barbara Palombelli, etc… Anche Licia Colò è stata analizzata sotto l’attento scanner della rubrica Fatti e Rifatti.

Secondo un confronto anno per anno, sembrerebbe che il volto di Licia Colò abbia subito delle modifiche.

Infatti, come riporta lo scanner di Striscia La Notizia dal 2000 al 2016, le sopracciglia della conduttrice siano state risollevate, le rughe intorno agli occhi siano molto meno pronunciate e le labbra appaiono più gonfie.

Ricordiamo che questo articolo è puramente illustrativo e non si pone come obiettivo quello di giudicare cose o persone ma di riportare quanto rivelato dal noto programma televisivo.