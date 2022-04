Lorella Cuccarini rifatta? I presunti ritocchini svelati da Striscia la Notizia

Uno dei volti più amati della tv italiana, Lorella Cuccarini è splendida come un tempo. Ma ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Scopriamolo insieme.

Lorella Cuccarini continua ad essere costantemente presente nella tv italiana e il motivo è semplice: bella, solare, energica e piena di talento. Difficile darne una definizione perché Lorella è un’artista poliedrica, passando dal ballo al canto, dalla conduzione ai musical. In tutto quello che fa ci mette il cuore ed è per questo che è amatissima dal pubblico.

Ne è passato di tempo da quando a “Fantastico” faceva impazzire i giovani con le sue coreografie e scalava le classifiche negli anni ’80 con “La notte vola“. C’è anche chi ricorderà le sue indimenticabili conduzioni di “Paperissima” al fianco di Marco Columbro: insieme i due erano una coppia esplosiva tra siparietti comici e parodie di film e cartoni.

Ad oggi la Cuccarini ha 56 anni, ma la sua bellezza rimane incredibilmente immutata anzi, se possibile, migliora di anno in anno. I suoi capelli biondissimi e folti fanno invidia a chiunque, per non parlare del viso luminoso ed espressivo che la contraddistingue. Bella come una ragazzina, insomma, infatti è molto spesso presta il suo volto come testimonial per brand di beauty e make-up. Ma qual è il suo segreto?

I cambiamenti di Lorella Cuccarini tra prima e dopo, qualche ritocchino estetico c’è

Come dicevamo, la bellezza e la solarità di Lorella Cuccarini sono ammalianti, ma anche lei come molti vip, è caduta nella tentazione di qualche piccolo ritocchino estetico. E’ innegabile che la sua bellezza fosse palese anche da giovanissima, quindi probabilmente è stata solo una scelta di “mantenimento” con l’età. La conduttrice, tra l’altro, si tiene anche in forma con l’allenamento.

Finita anche lei nelle grinfie della rubrica “Fatti e rifatti” di Striscia la notizia, ha superato il test con qualche piccola osservazione. Secondo il programma di Antonio Ricci, sul viso della Cuccarini si sarebbe lavorato ad un sollevamento delle sopracciglia, che rendono lo sguardo più aperto e fresco. Anche sugli zigomi sembra che qualcosa sia cambiato, ad oggi sono infatti molto più pieni di quanto fossero in gioventù. Un piccolo rinnovamento che notiamo adesso sono anche i denti che, anche se già perfetti di partenza, oggi le conferiscono un sorriso ancora più brillante e contagioso.

Non si può certo dire, insomma che Lorella Cuccarini sia una di quelle che hanno davvero esagerato con la chirurgia. Il giusto necessario per apparire al meglio sotto le luci dei riflettori della tv. Oggi la vediamo più in forma che mai ad Amici 21, dove la showgirl ha di nuovo assunto il ruolo di coach.

Quest’anno lavora in coppia con il ballerino e coreografo Raimondo Todaro: i due sono stati ribattezzati per l’occasione i “CuccaTodo“. Tra balli, canzoni e performance i coach cercano di portare alla vittoria i loro allievi. Ogni tanto, si mettono in gioco anche loro con delle sfide artistiche: giusto qualche settimana fa abbiamo rivisto la Cuccarini nel ruolo di Sandy in Grease, anche questo un grande successo del suo passato.