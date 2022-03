Lorella Cuccarini e la dieta che non rifarebbe: ecco come si tiene in forma

Lorella Cuccarini negli anni ha seguito regimi alimentari sbagliati: ecco la dieta che non rifarebbe e come si tiene in forma.

Lorella Cuccarini all’età di 56 anni sfoggia ancora un fisico invidiabile. Nonostante le 3 gravidanze di cui una gemellare, l’ex ballerina, cantante, conduttrice e attrice può contare su una perfetta silhouette.

L’artista romana, oltre ad avere buoni geni, si mantiene in forma sia allenandosi che seguendo un regime alimentare corretto. Di sicuro anni e anni di carriera nel mondo della danza hanno fatto poi il resto.

Fatto sta, che però anche la Cuccarini, un po’ come tutte noi, negli anni si è lasciata andare a qualche regime alimentare sbagliato. Scopriamo allora qual è la dieta che non rifarebbe e come si tiene in forma adesso.

Ecco la dieta di Lorella Cuccarini e come si tiene in forma

È stata un’icona negli anni ’80-’90. Del resto chi non ricorderà la sigla “La notte vola” che apriva il varietà televisivo del sabato sera in onda su Canale 5 ‘Odiens’, trasmesso nell’88-89 e condotto oltre che dalla Cuccarini, anche da Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno. Insomma un vero cult degli anni ’80.

Ma ancora oggi la Cuccarini è sulla cresta dell’onda, possiamo infatti ammirarla in qualità di insegnante, quest’anno di canto ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che dal 19 marzo è tornato anche al serale.

Insomma, una carriera lunghissima e costellata di tanti successi, ma come capita un po’ a tutti, e a maggior ragione a donne che fanno parte del mondo dello spettacolo, negli anni anche la Cuccarini ha seguito diete sbagliate.

A riportarlo è il Corriere della Sera, al quale l’ex ballerina ha confessato di aver seguito negli anni regimi alimentari che oggi non seguirebbe mai. Un esempio è quello iperproteico, che come lei stessa afferma “all’epoca andava di moda”, ma che se tornasse indietro eviterebbe perché può essere dannoso specie se basato sulla sola carne.

La Cuccarini, poi sempre al quotidiano ha rivelato che quando “il corpo è uno strumento di lavoro e si deve entrare nei costumi di scena si prendono a volte scorciatoie, non considerando che invece il benessere è una questione di testa e non di taglia”.

Una dieta ben fatta, per la Cuccarini, non deve essere né escludente, né punitiva ma bisogna mangiare in maniera bilanciata.

Uno stile di vita sano poi è essenziale, specie quando la salute vacilla o viene a mancare. Proprio come è capitato alla stessa Cuccarini che nel 2002 ha dovuto lottare contro un tumore alla tiroide. E anche grazie anche all’alimentazione è riuscita a rimettersi in sesto.

Ma il piacere della tavola per la Cuccarini arriva dalla nonna materna che per preparare i pranzi della domenica si alzava all’alba. Infatti, tra i piatti preferiti della Cuccarini ci sono proprio le fettuccine di nonna Maddalena.

Un messaggio quindi importante quello dell’artista romana che ribadisce il fatto di non lasciarsi andare a regimi dietetici sbagliati.

Inoltre, non dimentichiamo che prima di intraprendere qualsiasi dieta è sempre bene affidarsi ad un nutrizionista che saprà consigliarci anche in base al nostro stato di salute.