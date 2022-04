Il blu è il colore più elegante della primavera 2022! Come indossarlo?

Il blu è il colore più elegante della primavera 2022, e come tale non possiamo farcelo mancare nei nostri look! Ma come indossare questo colore realizzando outfit di tendenza? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Tutte noi donne amiamo il color nero dei nostri outfit invernali incondizionatamente, perché ci fa sentire a nostro agio e sempre al top! Ma arrivando in primavera abbiamo bisogno di un sostituto del nero, con cui possiamo creare gli stessi outfit di tendenza ma che ci valorizzino. E allora come fare? Utilizzando il colore più elegante della primavera 2022: il blu!

La primavera è la stagione che significa più di tutte cambiamento! Non solo riguardo alle temperature, ma soprattutto riguardo a noi stesse!

Usciamo letteralmente dal guscio dell’inverno freddo e scuro per aprirci al caldo e al sole. E per fare ciò abbiamo bisogno che i nostri look rispecchino il nostro mood! Ma come riuscire a creare dei look che raccontino la nostra voglia di primavera rimanendo eleganti? Utilizzando il colore più elegante e chic di sempre: il blu scuro!

Non hai mai indossato il blu? Non sai come abbinarlo? Nessuna paura, sei sulla guida di stile giusta! Perché oggi vedremo 5 modi facili e veloci per indossare il blu e rimanere al passo con le tendenze! Siete pronte? Iniziamo!

Il blu è il colore della primavera 2022! Da utilizzare nei look più casual fino a quelli più eleganti!

Kate Middleton è stata più volte paparazzata mentre indossava outfit sui toni del blu. La duchessa di Cambridge sa che con il blu è possibile realizzare outfit chic, classici, che valorizzino la sua figura. Perché il blu è il colore più elegante di tutti!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare il blu in 5 modi:

giacca blazer : il modo più semplice ma d’effetto di utilizzare il colore blu è quello di scegliere una giacca blazer color blu scuro, e abbinarla ad una t-shirt bianca e un jeans taglio mom-fit. Casual e chic.

: il modo più semplice ma d’effetto di utilizzare il colore blu è quello di scegliere una giacca blazer color blu scuro, e abbinarla ad una t-shirt bianca e un jeans taglio mom-fit. Casual e chic. completo giacca e pantalone: il tailleur è sempre una buona idea, ancora meglio se di color blu! Perfetto per una giornata in ufficio e una cena con le amiche. Da abbinare con blusa tinta unita beige e scarpe décolleté color nude.

il tailleur è sempre una buona idea, ancora meglio se di color blu! Perfetto per una giornata in ufficio e una cena con le amiche. Da abbinare con blusa tinta unita beige e scarpe décolleté color nude. cappotto : per le giornate primaverili in cui il tempo si mette a scherzare regalandoci giornate fredde e piovose il cappotto blu scuro sarà il nostro nuovo migliore amico. Si abbina con tutto ed è trés chic!

: per le giornate primaverili in cui il tempo si mette a scherzare regalandoci giornate fredde e piovose il cappotto blu scuro sarà il nostro nuovo migliore amico. Si abbina con tutto ed è trés chic! abito tubino: avete una cerimonia e non sapete cosa indossare? Scegliete un abito tubino blu scuro. Sarete eleganti e trendy!

avete una cerimonia e non sapete cosa indossare? Scegliete un abito tubino blu scuro. Sarete eleganti e trendy! total blu: ultimo, ma non meno importante, è l’outfit total blu, ottima alternativa al total black. Ricordate sempre di spezzare con gli accessori, ad esempio utilizzate una sneakers bianca. A proposito, le sneakers sono i nuovi accessori di tendenza, da avere nei modelli top!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il blu in primavera!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!