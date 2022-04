Non sai più come perdere peso? Ecco i cibi brucia grassi

Scopri quali sono i cibi brucia grassi che quando sei a dieta possono aiutarti a perdere peso con semplicità e senza rinunce.

Tra i tanti alimenti presenti al mondo, ce ne sono alcuni che hanno tra le loro proprietà anche quelle dimagranti. Esistono infatti cibi brucia grassi, che sono in grado di accelerare il metabolismo, di saziare e di abbassare al contempo gli zuccheri nel sangue. Tutte frecce a tuo arco se sei a dieta o se, più semplicemente, stai cercando di perdere peso senza troppe rinunce.

Motivo per cui oggi ti sveleremo quali sono quelli che se inseriti all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata possono favorire la perdita di peso e tutto senza dover fare troppi sacrifici.

Cibi brucia grassi: ecco quelli che non dovrebbero mai mancare nella tua dieta

Se non sei nuova nel mondo delle diete saprai bene come un buon metabolismo sia indispensabile per favorire la perdita di peso. Questo si può incrementare in diversi modi che vanno dal fare attività fisica, al mangiare in modo sano, all’idratarsi e persino al dormire nel modo corretto e per il giusto tempo.

Un buon metabolismo, dopotutto è segno di un organismo che funziona bene e che, proprio per questo, è in grado di svolgere al meglio anche le funzioni che portano al dimagrimento. Funzioni che puoi sollecitare grazie al consumo dei così detti cibi brucia grassi. Alimenti che fanno bene e che nella maggior parte dei casi sono anche gustosi. Ecco, quindi, a quali non dovresti più rinunciare.

Il tè verde, supefood tra i cibi brucia grassi per la dieta

Questa bevanda, così benefica da essere considerata un super food, è ricca di polifenoli e di proprietà benefiche in quanto si rivela in grado di sostenere e migliorare il metabolismo basale. Tra le altre cose aiuta l’organismo a disintossicarsi, stimola la termogenesi e sostiene il sistema immunitario così come quello circolatorio. Un vero toccasana che si può consumare al mattino o durante la giornata e che si rivela un vero amico di chi è a dieta.

Il pompelmo

Questo frutto è da sempre noto per essere un vero amico di chi è a dieta. Riesce infatti a trasformare i grassi che mangi in energia pronta da spendere e tutto evitando che questi si accumulino. Tra le altre cose mantiene bassi gli zuccheri nel sangue tanto che il consiglio generale è quello di inserirlo quando si mangiano pasti importanti come quelli delle feste.

Ricco di flavonoidi e fibre contrasta anche il colesterolo. Ottimo sotto forma di succo è ancor più efficiente se si consuma intero, per via delle fibre. È tuttavia importante ricordare che il suo consumo è spesso controindicato se si assumono ormoni. Cosa che viene riportata solitamente nel bugiardino o per la quale ci si può consultare con il proprio medico.

I cetrioli

Ortaggi gustosi e ottimi come spezza fame per via della loro consistenza croccante, sono anche amici del metabolismo. Aiutano infatti ad accelerarlo e, tra le altre cose, stimolano la combustione dei grassi.

La loro azione è ancor più efficace se si sceglie di gustarli insieme a dei cibi piccanti.

Il curry

Chi non ama il curry? Questo mix di spezie è in grado di rendere più saporita ogni pietanza. E lo fa stimolando la termogenesi, disinfiammando l’organismo e proteggendo il cuore. Tra le altre proprietà ha anche quella di tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue e di proteggere il cuore. Perfetto da inserire in insalate e piatti di ogni tipo per ridurre il consumo del sale si rivela un vero toccasana per chi è a dieta.

Il peperoncino, il più noto tra i cibi brucia grassi per chi è a dieta

Restiamo nell’ambito delle spezie e parliamo del cibo probabilmente più noto al mondo per il contributo che dona al metabolismo. Stiamo parlando del peperoncino.

Grazie alla presenza della capsaicina, riesce infatti a ridurre la fame e a stimolare la termogenesi, il tutto stimolando l’eliminazione dei grassi accumulati. Ottimo per insaporire i propri piatti aiuta a renderli più gustosi favorendo la perdita di peso. Come si può, quindi, non amarlo?

Lo zenzero

Questo rizoma non hai ormai quasi più bisogno di presentazioni. Superfood ormai più che riconosciuto è infatti in grado di svolgere diverse funzioni che aiutano l’organismo. Oltre a limitare l’assorbimento degli zuccheri, stimola la digestione e aiuta a bruciare grassi e calorie. A tutto ciò si aggiungono anche proprietà benefiche per la salute. Farselo mancare tra gli ingredienti sempre presenti in casa rappresenta quindi un vero peccato.

L’aglio

Forse sei tra coloro che non lo amano ma l’aglio aiuta a ridurre i grassi, tiene a bada il colesterolo ed è da sempre un grande amico del cuore. Aiuta da sempre chi è a dieta e se usato nel modo giusto è facilmente digeribile. Aggiunto in polvere alle insalate le rende più buone e consente di usare meno sale. Si tratta, insomma, di uno di quegli alimenti che dovresti proprio provare e che potrebbero sorprenderti in modo positivo.

Le patate dolci

Anche le patate, se mangiate nelle giuste quantità, aiutano a perdere peso. E lo fanno stimolando il metabolismo e aiutando l’organismo a bruciare più grassi. Ciò avviene per via della presenza della vitamina B, da sempre amica del metabolismo e dell’organismo in generale. Consumarle una o due volte a settimana al posto del pane o della pasta, rappresenta quindi un buon diversivo nonché un aiuto per la tua dieta.

L’aceto di mele, uno tra i brucia grassi più efficaci a dieta

Questo aceto è ormai famoso per l’aiuto che da a chi è a dieta. E lo è al punto da essere consigliato addirittura il mattino al digiuno. Sebbene consumarlo in questo modo non sia sempre indicato per via dei possibili problemi gastrici che può dare a lungo andare, il suo consumo nelle insalate è invece più che consigliato. Ancora una volta si tratta infatti di un alimento che aiuta a perdere peso con gusto.

Il cioccolato fondente

Passiamo al cibo che probabilmente amerai di più. Il cioccolato fondente, se consumato oltre il 75% e nelle giuste quantità è un super food che tra le altre cose aiuta a stimolare il metabolismo. Protettore del cuore, aiuta a placare la fame nervosa rendendo le diete molto più semplici. Mangiarlo dona il buon umore e rende più appetitoso ogni cibo. A meno di non avere l’allergia al nichel puoi quindi consumarlo senza problemi. A patto, però, di non andare oltre i 30 grammi al giorno e di inserirlo nel modo corretto nella tua alimentazione.

Ora che conosci i cibi che possono aiutarti a perdere peso più facilmente, seguire la tua dieta sarà sicuramente molto più semplice. Ciò che conta è tenere sempre a mente che per far sì che ognuno di questi alimenti funzioni, è indispensabile inserirli all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata. Una che contenga quindi tutti i macro nutrienti e che aiuti a mantenere la glicemia sempre allo stesso livello. Requisito indispensabile per poter contare su un metabolismo in grado di funzionare al meglio.