Da Non è la Rai all’Isola dei Famosi: ecco com’è e cosa fa oggi

Era una delle ex ragazze di Non è la Rai. Negli anni ha fatto la showgirl per lungo tempo fino ad approdare all’Isola dei Famosi. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco com’è diventata oggi!

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi di come una delle personalità più amate della TV degli anni 90 sia cambiata e come abbia rivoluzionato la sua vita.

Stiamo parlando di Cristina Quaranta. La donna ha fatto parte del cast di “Non è la Rai” per lungo tempo. Inoltre ha partecipato anche a “Striscia La Notizia” in qualità di velina nel lontana edizione del 1995 e 1996.

Insomma, negli anni, Cristina Quaranta si è spesso fatta notare come showgirl e conduttrice televisiva. Dopo essere stata scoperta da Gianni Boncompagni ha intrapreso una carriera televisiva di tutto rispetto, arrivando addirittura nel 1990 a recitare una piccola parte in un film di Carlo Verdone, Stasera a casa di Alice.

La notorietà arriva però con Non è la Rai e successivamente con la partecipazione come Velina al programma di Antonio Ricci. Nel 2005, alla fine del suo successo, Cristina partecipa alla terza edizione dell’Isola dei Famosi, non ottenendo il risultato sperato. Difatti la showgirl verrà eliminata nel corso della seconda puntata.

Da quel momento in poi la carriera televisiva della showgirl è in affanno. Sappiamo che la sua esperienza più recente è avvenuta dal 2010 al 2017 quando è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al poker POKERItalia24. Dopo di questo, il nulla. Che fine ha fatto Cristina Quaranta? Cosa fa oggi la ex showgirl per soppravvivere?

Cristina Quaranta, da showgirl alla nuova vita: ecco cosa fa

Cristina Quaranta oggi ha 50 anni e ha totalmente stravolto la sua vita passata. Per vivere fa due lavori e per lungo tempo ha lottato con la depressione.

Cristina è molto attiva sui profili social, luoghi in cui ama condividere dettagli della sua vita. Grazie proprio alle informazioni che Cristina condivide sui social che sappiamo con certezza che tipo di vita svolge.

La Quaranta svolge due lavori, uno come commessa in un negozio di tessuti nella città di Milano e l’altro la sera in un ristorante di una cucina romana.

Cristina oggi è felice e ricorda ancora l’ultimo periodo della sua carriera televisiva, un periodo che le andava stretto e che ha preferito lasciarsi alle spalle per dedicarsi alla figlia Aurora e alla sua relazione d’amore e matrimonio con l’imprenditore Matteo De Stefani. Il matrimonio oggi è finito ma è rimasto il bene per l’affetto comune.

Dopo la fine della relazione con Matteo, Cristina ha vissuto un amore che potremmo definire “tossico”. Difatti la donna ha spesso dichiarato in alcune interviste di essere caduta in depressione per via di questo amore, questo compagno che gli ha spezzato il cuore.