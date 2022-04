La Pupa e il Secchione Show ha fatto da sfondo ad un vera e propria guerra tra Soleil Sorge e Mila Suarez, ma chi tra loro l’ha spuntata? Il pubblico della rete non ha dubbi e tra le due premia senza alcun dubbio Lei!

La Pupa e il Secchione è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca che vede al timone del progetto, per la prima volta, Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea ha portato grossi cambiamenti allo show, facendo ritornare in primis la diretta che mancava da diverse edizioni e chiamando una delle ex concorrenti di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip come sua opinionista. Ovviamente ci riferiamo a Soleil Sorge che non si è di certo risparmiata nei confronti dei concorrenti.

In particolar modo nei confronti di Mila Suarez. Le due in comune hanno molto più di quello che si possa credere, in quanto hanno un trascorso con Alex Belli. Trascorso che non hanno evitato di menzionare durante il corso delle varie puntate de La Pupa e il Secchione.

Il rapporto tra le due è alle stelle, così abbiamo chiesto agli utenti della rete e di schierarsi e di dirci che tra loro avesse ragione in questa eterna faida su Italia 1.

Sondaggio La Pupa e il Secchione Show: Soleil Sorge e Mila Suarez dividono il web

I risultati come al solito non si sono fatti attendere e in men che non si dica, i nostri lettori hanno eletto la propria beniamina tra le due protagoniste indiscusse de La Pupa e il Secchione Show, ma prima di rivelarvi il responso ci sono alcune precisazioni che sono doverose fare.

Questo sondaggio è stato ideato e pubblicato sui nostri canali social con l’unico obiettivo di voler intrattenere gli utenti della rete e non di certo per influenzare il loro parere in merito ai programmi e personaggi trattati. Inoltre, il risultato è stato stabilito attraverso una media dei voti che abbiamo ricevuto durante il corso della durata del sondaggio ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali di preferenze. Detto ciò, vediamo subito chi hanno preferito i nostri lettori.

Il pubblico della rete, seppur combattuto, ha votato a favore di Soleil Sorge, che ha incantato il web con i suoi look al Grande Fratello Vip, eleggendola come propria preferita a discapito dell’ex fidanzata di Alex Belli, Mila Suarez che in più di un’occasione ha stroncato l’atteggiamento dei giudici del programma che ritiene non essere obiettivi nei suoi confronti.

Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show sembrerebbe dunque aver convinto il pubblico del piccolo schermo degli italiani, mentre la sua nuova rivale un po’ meno, ma non del tutto in quanto non è stata di certo una vittoria schiacciante.