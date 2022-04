Dormire può aiutarti a perdere peso. Scopri come e perché!

Scopri come dormire nel modo giusto per perdere peso. Le dritte per rendere la tua dieta più funzionale e veloce.

Dormire, anche se non tutti lo sanno, è uno dei modi più utili per perdere peso. Questo, ovviamente, non è un invito a poltrire tutto il giorno o a smettere di fare attività fisica o di vivere le proprie giornate per oziare al letto.

Quando si parla di dormire si intendono infatti le ore del riposo notturno che devono essere gestite al meglio per poter aiutare l’organismo a liberarsi più facilmente dei chili in eccesso e delle tossine che quando si accumulano possono rendere più ardua qualsiasi dieta. Ecco, quindi, alcune dritte che se seguite per bene ti aiuteranno a perdere peso semplicemente dormendo.

Dormire per perdere peso: le dritte da seguire

Che dormire nel modo corretto e per le giuste ore sia uno dei modi per perdere peso è motivo di studi ormai da diverso tempo. È infatti risaputo che dopo una buona notte di sonno l’organismo riesce a rigenerarsi al meglio, eliminando le tossine e iniziando la nuova giornata con la giusta energia.

Ciò significa un metabolismo più veloce e la capacità di scegliere gli alimenti giusti ed in grado di mantenere in salute e in linea. Proprio uno studio condotto in dalla Columbia University di New York ha infatti dimostrato che chi dorme poco e male si sveglia con un’alterata capacità di gestire gli alimenti.

Il senso della fame e la stanchezza generale spingeranno infatti più facilmente verso i cibi meno sani e più calorici, rendendo difficile il discernere tra quelli sani ed effettivamente nutrienti e quelli che possono essere appaganti sul momento ma poco idonei ad uno stile di vita sano.

In altre parole, se dormi poco o male resistere ai così detti junk food ti sarà più difficile. E ciò ti porterà a mangiare male e più volte durante il giorno. Una colazione o un pranzo errato portano infatti a sentire ancora fame e ad aver bisogno di cibi effettivamente in grado di nutrire. Cosa che la maggior parte dei cibi spazzatura non possono fare.

Per questo motivo, curare l’igiene del sonno e dormire bene è il primo metodo per perdere peso. Per farlo ti basta andare a dormire relativamente presto e assicurarti di dormire tutta la notte in modo da svegliarti fresca e riposata.

Se hai difficoltà in tal senso, ci sono diverse dritte che puoi seguire per dormire bene e che vanno dall’alimentazione più leggera la sera, alla scelta degli spuntini pre nanna più corretti, alle tecniche di rilassamento, all’evitare l’uso di dispositivi elettronici mentre sei a letto fino alla gestione degli arredi della stanza in cui dormi. Tutti metodi che ti aiuteranno a dormire bene per perdere peso.

Ovviamente, il contributo del sonno è da intendersi all’interno di uno stile di vita sano. E, ovviamente, di un piano alimentare che preveda sia l’assunzione di cibi bilanciati che la giusta quantità di attività fisica. Come sempre, insomma, si tratta di mettere insieme più strategie. E tutto per raggiungere il peso forma e per mantenerlo senza troppe rinunce ma godendosi al meglio la vita e, ovviamente, il buon cibo.