E’ stata la velina di Striscia la Notizia con Giorgia Palmas: ecco cosa fa oggi

Dal bancone di Striscia è nata la sua carriera, oggi è una delle più seguite blogger. Vi ricordate chi era velina con Giorgia Palmas?

Dal bancone di Striscia la Notizia sono nate le carriere di tantissime giovani ragazze, lanciate per la loro bellezza e simpatia. Vi ricordate? Il ruolo di “velina” è sempre stato così ambito che per diversi anni durante l’estate si svolgeva un concorso condotto da Ezio Greggio in cui venivano elette. La coppia è sempre stata tradizionalmente formata dalla bionda e la mora.

Di certo di veline ce ne sono state tante, che nel corso degli anni hanno accompagnato i conduttori durante il famoso telegiornale satirico del pre-serata. Ma alcune di loro sono rimaste nel cuore degli italiani. Oggi vogliamo parlarvi di una ragazza dal sorriso dolce e gli occhi azzurri. Faceva coppia negli stacchetti con Giorgia Palmas, di cui è rimasta sempre molto amica.

Non avete ancora capito di chi parliamo? Si tratta di Elena Barolo! Classe 1982 e nata a Torino, ma com’è diventata e cosa fa oggi?

Una vita da blogger, Elena Barolo oggi e la sua passione per la moda

La velina bionda ha fatto compagnia a presentatori di Striscia la Notizia insieme a Giorgia Palmas dal 2002 al 2004. Elena non si è fermata però a quell’esperienza, ma si è lanciata nel mondo dello spettacolo studiando recitazione, che ha poi messo in pratica in fiction tv e cinema. Tra le sue esperienze televisive ci sono invece: Lucignolo, Donnavventura e Il processo di Biscardi. Come anticipato prima, però, una certezza nella sua vita è sempre rimasta: Giorgia Palmas. L’ex velina mora infatti, presenzia spesso anche nelle foto con lei essendo una delle sue migliori amiche anche dopo tanti anni.

Oggi la sua pagina Instagram è seguita da 270mila follower e la Barolo è diventata una vera fashion blogger. La sua grande passione per la moda traspare anche dagli scatti che troviamo sul suo profilo, tra outfit mozzafiato, shooting ed eventi mondani. Nel mondo della moda anche il suo attuale compagno: Elena è fidanzata con Alessandro Martorana, famoso sarto e stilista dei personaggi famosi.

Le ragazze di Striscia la Notizia nel corso degli anni cambiano molto, riuscite ad esempio a riconoscere questa ex velina da bambina? Elena Barolo però ha conservato sempre quel sorriso dolce e lo sguardo da ragazzina che aveva un tempo. Una curiosità sulla sua vita? Whisky è il suo piccolo grande amore, un barboncino beige che ha anche lui la sua pagina Instagram. “Non necessito di filtri, spirito romantico e sognatore“, recita la simpatica biografia del cagnolino. Nella vita professionale della Barolo anche un’altra soddisfazione: è la founder di “Cachemire ballerina“, il suo brand luxury di abbigliamento made in Italy.