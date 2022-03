Ecco cosa mangiare prima di dormire senza ingrassare

By

Anche se è bene non mangiare troppo prima di dormire ci sono alcuni alimenti che aiutano a farlo meglio: ecco cosa mangiare senza ingrassare.

Mangiare prima di dormire è giusto o sbagliato? In merito esistono diverse teorie c’è chi sostiene che è meglio evitare del tutto e chi invece sostiene che qualcosa si possa pur introdurre a patto di non esagerare.

Anche se esistono numerosi studi che testimoniano come mangiare prima di dormire non sia del tutto indicato, esistono alcuni alimenti che se assunti nelle giuste dosi possono addirittura favorire il sonno.

Scopriamo allora quali sono i cibi che possiamo mangiare prima di dormire senza ingrassare, sempre assumendoli però nelle giuste dosi e quindi senza esagerare. Anche perché il passo per appesantire lo stomaco è breve.

Cosa si può mangiare prima di dormire

Alzi la mano chi non ha mai avuto quel languorino prima di andare a letto. Specie se si è abituati a cenare presto e ad andare a letto tardi magari perché si rimane a guardare la tv fino a tarda sera.

Premesso che lo spuntino prima di andare a letto non è un pasto necessario per l’organismo e che anzi, se si è dieta andrebbe proprio evitato è anche vero che esistono alimenti che in piccole dosi possiamo anche consumare seguendo sempre alcune regole.

Naturalmente va da sè che dobbiamo escludere tutto ciò che può rientrare sotto il nominativo di snack, ma anche carboidrati come pasta, pizza, pane e così via. Ovvio che non dobbiamo assumere nemmeno merendine o biscotti o dolci di altro genere.

Tutto questo rischierebbe in alcuni casi di rallentare la digestione, farci accumulare chili di troppo e non farci dormire con un riposo ristoratore con la conseguenza di risvegliarci il mattino seguente assonnati e stanchi.

Le caratteristiche dello spuntino pre-sonno dovranno quindi essere:

di piccole dimensioni

leggere

da consumare almeno mezz’ora prima di dormire per evitare di farsi venire il reflusso. Un disturbo assai fastidioso per chi ne soffre.

Premesso ciò allora andiamo a scoprire quali sono gli alimenti consentiti prima di dormire sempre tenendo conto del fatto che vanno consumati a piccole dosi. In particolare quelli ricchi di triptofano vanno a stimolare il sonno.

Per essere pimpanti di giorno infatti è opportuno dormire bene la notte ecco perché dobbiamo assumere alimenti ricchi, oltre che di triptofano anche di minerali come potassio e magnesio e vitamine del gruppo B.

1) Banane. Questi frutti sono ricchi delle sostanze appena citate ecco perché le banane sono considerate alleate del sonno. Il potassio aiuta il sistema nervoso mentre il triptofano aumenta la melatonina nel corpo. Il magnesio, infine, è importante per la trasmissione degli impulsi nervosi.

2) Avocado. Questo frutto contiene i cosiddetti grassi buoni, ovvero gli acidi grassi insaturi. Ecco perché a differenza dei cibi raffinati si può consumare nelle giuste dosi. Tale frutto inoltre contiene anche una discreta dose di potassio, circa 550 mg ogni 100 grammi di prodotto.

3) Noci e mandorle. Grazie al triptofano le noci aiutano a stimolare il sonno. Se si soffre di disturbi del sonno possiamo pensare di includerle nella nostra dieta. Questa sostanza, inoltre, è alla base della serotonina, l’ormone della felicità, e della melatonina, che se manca non riusciamo a dormire come si deve.

4) Fiocchi d’avena. Essi contengono le vitamine del gruppo B, specie la B6 che aiuta a dormire bene. Non solo, sembra secondo uno studio, che tale vitamina aiuti a ricordare meglio i sogni. Essi però contengono anche carboidrati, e per digerirli meglio si potrà assumerli ammollati o cotti sotto forma di porridge.

5) Formaggio magro. Tra cui il quark, ma non solo, anche il latte scremato o i fiocchi di latte, e lo yogurt greco. Tali latticini contengono triptofano, vitamine del gruppo B e magnesio. Da evitare invece i latticini grassi che sono più difficili da digerire e non vanno consumati prima di dormire.

6) Mela. Anche un frutto semplice come una mela è ammesso, evita di far gonfiare la pancia e aumenta la flore batterica intestinale.

7) Mirtilli. Ricchi di vitamine, antiossidanti e amminoacidi essenziali.

8) Una fetta di pane integrale e una di prosciutto cotto. Se si ha molta fame in questo caso i carboidrati del pane rilasciano insulina che stimolano il triptofano. Il prosciutto poi grazie alle proteine che contiene stimola la produzione di ormoni.