Belen Rodriguez, terzo figlio? La confessione in diretta

Belen Rodriguez si lascia andare ad una confessione in diretta a Verissimo e svela un retroscena su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 3 aprile insieme alla sorella Cecilia, apre i cassetti della sua vita privata e si lascia andare a diverse dichiarazioni svelando un retroscena su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ma svelando anche un suo desiderio personale.

Bellissime, sempre più unite e complici, Belen e Cecilia Rodriguez, nel salotto di Verissimo, hanno parlato del loro rapporto e del grande amore che lega mamma Veronica e papà Gustavo che, attualmente, si trova in Honduras con il figlio Jeremias con cui sta partecipando all’Isola dei Famosi 2022.

Belen Rodriguez, il desiderio del terzo figlio e il retroscena du Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Mamma innamorata di Santiago, nato dal suo amore con Stefano De Martino e Luna Marì nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, cresciuta in una famiglia molto unita, Belen non nasconde il rammarico di aver fatto qualche danno in amore. Il suo cuore, in attesa di poter essere occupato anche da un nuovo amore che, tuttavia, potrebbe essere ancora Stefano De Martino con cui è stata pizzicata più volte, è occupato dai suoi grandi amori che sono Santiago e Lulù a cui si dedica totalmente. Innamorata dei suoi bambini, Belen non nega che vorrebbe regalare un altro fratellino o un’altra sorellina a Santiago e Luna Marì.

“Con chi lo faccio? Si vedrà”, ha chiesto ironicamente a Silvia Toffanin ammettendo, però, che le piacerebbe allargare ancora la famiglia. Sarà Stefano De Martino l’uomo con cui fare il terzo figlio? Belen non si è sbilanciata sulla propria vita privata, ma parlando del conduttore napoletano, l’ha definito un “bello che balla” aggiungendo di avere dei rimpianti in amore senza, tuttavia, svelare i dettagli di tali rimpianti.

Belen, inoltre, ha anche parlato di Antonino Spinalbese, l’uomo con cui ha deciso di allargare la famiglia mettendo al mondo la piccola Luna Marì e con cui sperava di trascorrere il resto della vita. Purtroppo, però, Belen e Antonino, pochi mesi dopo la nascita della loro bambina, hanno deciso di separarsi. Oggi, Antonino sta attraversando un momento particolare avendo scoperto di avere una malattia autoimmune di cui lui ha parlato con un video pubblicato su Instagram e di cui, invece, Belen non sapeva nulla come ha spiegato nel salotto di Verissimo.

“Io sapevo di un’infiammazione al pancreas. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune”, ha spiegato la showgirl argentina.