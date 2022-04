William e Kate hanno copiato Harry e Meghan e … hanno perso!

William e Kate hanno perso contro Harry e Meghan in una recente sfida di popolarità: lo sostengono molti commentatori reali.

William e Kate sono reduci da un tour reale nei Caraibi che non è andato esattamente come la famiglia reale sperava.

William e Kate hanno infatti visitato alcuni Reami del Commonwealth del centro America, cioè alcuni di quei paesi che un tempo facevano parte dell’Impero Britannico in qualità di colonie e che oggi riconoscono ancora la Regina come Capo di Stato.

I Cambridge dovevano colloquiare con i principali esponenti politici dei vari Stati per rinsaldare il legame con la monarchia britannica, anche se ormai tale legame è soltanto una formalità.

Il problema è che nel corso della visita di stato di William e Kate ci sono state molte proteste. Le popolazioni hanno ritenuto quasi offensivo il glamour di cui i Cambridge si sono circondati. I loro abiti elegantissimi, la divisa di William e la tiara di Kate sono stati considerati simboli obsoleti di un tempo di sofferenza e di schiavitù.

Eppure, William e Kate sembravano riusciti a raggiungere l’obiettivo di modernizzare la monarchia. Cos’è andato storto?

Perché William e Kate hanno perso contro Harry e Meghan?

Il tour caraibico di William e Kate era stato progettato dallo staff di corte in maniera da alternare impegni ufficiali ed eventi meno formali.

Il futuro Re e la futura Regina d’Inghilterra hanno preso parte a cerimonie militari, a cene di gala e a molti incontri estremamente ufficiali.

Hanno però dimostrato di sapersi integrare molto bene con le popolazioni locali e in particolare William ha dato prova di essere un ballerino elegante e scanzonato esattamente come suo padre.

Oltre a questo hanno preso parte a momenti sportivi come l’esplorazione dei fondali dell’oceano in muta da sub completa. I due erano riusciti anche a sensibilizzare l’interesse pubblico sulle immersioni subacquee in Belize, ma pare che non sia bastato.

William e Kate hanno infatti compiuto una serie di piccoli ma significativi passi falsi nel corso di questa visita.

Una delle foto che difficilmente verrà perdonata alla coppia di reali è quella che vede Kate salutare dei bambini del luogo attraverso una recinzione che costringeva i bambini ad allungare le dita per toccare Kate, come se fossero in gabbia.

In realtà si trattava semplicemente della rete di protezione intorno a un campo sportivo, quindi era naturale che le cose andassero così. Molti commentatori reali però hanno criticato la scelta dello staff di William e Kate, che avrebbe dovuto indicare ai Duchi un punto migliore. Le foto scattate in quell’istante, infatti, non hanno dato una buona impressione: scattandole in qualsiasi altro punto del luogo non avrebbero scatenato tante critiche.

Il confronto con Harry e Meghan è diventato assolutamente inevitabile dopo i commenti della stampa.

È stato sottolineato come William e Kate abbiano cominciato a utilizzare i social in una maniera più moderna e molto più disinvolta di quanto facessero prima.

Per molti hanno tentato di seguire l’esempio di Harry e Meghan e instaurare con il pubblico un rapporto più diretto e meno formale.

A quanto è apparso evidente dal viaggio nei Caraibi, però, la strada imboccata è sicuramente quella giusta ma c’è parecchio lavoro ancora da fare.

A onor di cronaca però bisogna dire che anche Harry e Meghan sono stati criticati quando hanno incontrato dei bambini, in particolare in una scuola di New York. Secondo alcuni Meghan (e non il suo staff) avrebbe commesso un errore davvero di cattivo gusto.

Come andrà a finire quella che sembra una sfida destinata a durare molto a lungo? Non possiamo saperlo, ma di certo gli occhi del mondo sono puntati su William e Kate molto più che su Meghan e Harry. I Sussex infatti oggi sono dei “semplici miliardari”, mentre William e Kate sono gli eredi diretti di Elisabetta e Filippo.

