Ti senti nervosa o giù di corda? Colpa dell’ora legale. Rimedia così!

Scopri quali sono gli effetti negativi che l’ora legale sta avendo su di te e con quali rimedi puoi risolvere il tutto facilmente.

Come ogni anno, ormai da quasi una settimana siamo entrati nell’ora legale. Un cambiamento che ha portato tutti a dormire un’ora di meno che d’altro canto ha aumentato le ore di sole di cui poter godere durante il giorno.

Se anche tu ti senti fuori forma, improvvisamente sonnolenta e persino un po’ irritabile, quindi, non hai nulla da temere perché la causa è con molta probabilità proprio la piccola variazione subita.

Il cambio dell’ora porta ogni anno effetti diversi e tende a colpire le persone più stressate o più abituate a ritmi da seguire e orari da rispecchiare. Per fortuna, però, ci sono tante piccole astuzie che puoi mettere in atto per risollevare la situazione e per vivere al meglio la primavera.

Effetti dell’ora legale e possibili rimedi

La prima cosa che è importante che tu sappia e che ti risolleverà sicuramente il morale è che gli effetti dovuti al cambio dell’ora sono solo transitori. Nel giro di poco passeranno quindi da soli riportandoti a vivere le tue giornate con la serenità di sempre. Se ti trovi a dover sopportare effetti che reputi pesanti ci sono però delle cose che puoi fare per sistemare le cose anzitempo.

Spostare le lancette indietro di un’ora e vivere giornate all’apparenza più lunghe obbliga infatti l’organismo a dover ritrovare un suo equilibrio. E ciò produce stanchezza e sonnolenza che, a loro volta, portano irritabilità, emicranie, cambiamenti nell’appetito, problemi di insonnia, etc… Vediamo quindi come agire per diminuire gli effetti negativi mentre l’organismo si abitua ai cambiamenti.

Creare un ritmo

Se non sei una persona che ha dei ritmi, crearne uno potrebbe esserti di grande aiuto. In questo modo, infatti, otterrai nel giro di un due o tre giorni un nuovo equilibrio che andrà a contrastare gli effetti negativi di cui sopra. Ciò significa alzarsi a andare a dormire sempre agli stessi orari. Fare dei pasti bilanciati e più o meno sempre alla stessa ora e curare al meglio l’igiene del sonno. Così facendo andrai a compensare il disequilibrio provocato dai micro cambiamenti che gravano ogni anno sulla tua serenità.

Mangiare bene

Inserire più frutta e verdura nell’alimentazione giornaliera è sempre un buon modo per fare il pieno di vitamine e sali minerali. E, tra le altre cose, fa bene all’umore. Cerca quindi di mangiare bene e di fare delle colazioni che siano colorate, allegre e nutrienti. Iniziare la giornata mangiando in modo corretto e bilanciato dona molta più energia di quanto puoi immaginare e ti aiuterà sia dal punto di vista fisico che dell’umore.

Fare attività fisica è tra i rimedi agli effetti dell’ora legale

Lo sport rappresenta sempre un valido contributo per il benessere e anche in questo caso si rivela utile. Oltre a caricarti di endorfine ti consente infatti di scaricare lo stress in eccesso e ti stanca abbastanza da poter dormire meglio la sera. Ciò che conta, se hai problemi di insonnia, è di non praticarlo nelle ore serali, in quanto l’energia che è solito dare potrebbe rendere difficile dormire.

Bere tisane rilassanti

L’abitudine di bere delle tisane rilassanti può aiutarti a prendere sonno più facilmente e contrastare eventuali problemi di insonnia. Inoltre ti aiuterà a sentirti meno tesa e a vivere le cose con la giusta dose di serenità. Anche in questo caso il consiglio è di berle in un momento specifico della giornata, ovvero di sera. Durante il giorno, specialmente se ti senti sempre assonnata è meglio optare per un caffè o per delle bevande in grado di donarti energia.

Impegnarsi in qualcosa

L’ora in più di luce che si vive la sera porta molte persone a deprimersi o ad annoiarsi. Ciò accade perché di solito a quell’ora si è soliti occuparsi già delle attività serali e non sapere cosa fare può incidere sull’umore. Se anche tu ti trovi in questa situazione, potresti chiudere le tende (almeno per i primi giorni) e vivere le giornate come hai sempre fatto. Al contrario potresti attuare un cambiamento lieve innescando una nuova abitudine come una passeggiata all’aperto, una pausa tutta per te in cui leggere o la preparazione di un pasto leggero ma preparato con cura.

Seguire queste semplici dritte ti aiuterà a riportare le cose a come stavano prima in modo più rapido e a tornare a godere della tua vita proprio come facevi prima.

Ovviamente, se il cattivo umore dovesse restare o peggiorare, la scelta più saggia è quella di indagare su possibili altre cause, chiedendo aiuto ad uno psicoterapeuta. Ciò che conta è trovare la tua via personale per il benessere.