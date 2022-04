Eccoci giunti alla quarta attesissima puntata dell’Isola del Famosi, come al solito ricca di avvenimenti. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata però la splendida conduttrice Ilary Blasi. Ecco il look di Ilary Blasi scelto per la quarta puntata dell’Isola dei Famosi.

Una puntata ricca di emozioni l’ultima dell’Isola dei Famosi, durante la quale abbiamo assistito all’eliminazione di Antonio Zequila. La magnifica Ilary Blasi si è dimostrata come al solito all’altezza della situazione, gestendo in modo brillante le dirette dall’isola. La conduttrice ha inoltre sfoggiato un look davvero strabiliante che ha messo in risalto il suo fisico snello e asciutto.

Sono successe molte cose nel corso di questa puntata dell’Isola dei Famosi. L’eliminato della serata è stato Antonio Zequila che ha perso al televoto contro Floriana Secondi (che ha commosso il pubblico con il racconto del suo dramma personale) a Playa Sgamada e ha quindi lasciato definitamente il reality. A prendere il posto della coppia Floriana-Antonio sono stati Clemente Russo e Laura Maddaloni, che hanno perso la nomination con Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Tre coppie sono finite in nomination: Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez. Alcune critiche sono state mosse da Vladimir Luxuria a Nicolas Vaporidis. In particolare, l’opinionista avrebbe affermato “Nicolas lo conoscevo come attore, ora lo scopro come regista”, a sottolineare la tendenza dell’attore di manipolare e manovrare gli altri concorrenti. L’asserzione ha prevedibilmente punto sul vivo Vaporidis, che ha dichiarato di non voler manipolare nessuno. Secondo la Del Santo, Nicolas sarebbe semplicemente un “leader nato”.

Il look di Ilary Blasi scelto per la quarta puntata dell’Isola dei Famosi

A stupire con il suo look sempre azzeccato è stata come al solito la conduttrice, Ilary Blasi, che stavolta ha optato per un vestito nero con ampia scollatura che ha valorizzato al massimo il suo fisico snello.

La showgirl ha indossato un lungo tubino nero con scollo profondo firmato Alice + Olivia da 466 € (il “Dakota Dress”) che ha messo in risalto il suo fisico longilineo da modella. Ai piedi, Ilary ha scelto di indossare un paio di sandali con tacco alto di un rosa sgargiante firmate Lesilla del valore di 598 €. A dare un ulteriore tocco di luce sono stati i numerosi (e spessi) bracciali luccicanti indossati dalla conduttrice, di un viola intenso, a spezzare la monocromia dell’abito. Ilary (di cui abbiamo svelato in precedenza i suoi segreti di bellezza) ha poi scelto di lasciare i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle. Scelta azzeccata perché ha alleggerito un look altrimenti troppo sofisticato per l’occasione.