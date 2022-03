Silvia e Giulia Provvedi rifatte? Ecco com’erano Le Donatella

Silvia e Giulia Provvedi sono famose per essere due cantanti tutto pepe, ma ricordate com’erano le Donatella prima del successo? Ecco come sono cambiate durante il corso di questi anni e perché alcuni pensano siano ricorse all’aiuto del chirurgo.

Silvia e Giulia Provvedi sono tra le gemelle più famose e popolari del piccolo schermo degli italiani. Le due hanno fatto il loro debutto nel mondo dello spettacolo partecipando ad X Factor dove, oltre a proporre un look completamente diverso rispetto a quello attuale, componevano un genere musicale diverso rispetto a quello proposto negli ultimi anni.

Durante quel periodo furono notate da Arisa, che le volle subito nel suo team, ma purtroppo non sono riuscite a proseguire come speravano all’interno del talent show, ma le due gemelle della tv non si sono di certo abbattute ed hanno proseguito con il loro percorso all’interno del mondo dello spettacolo prendendo parte a programmi di successo come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Spazio anche alla cronaca rosa perché ha fatto parlare e non poco la relazione di Giulia con Fabrizio Corona, che dopo essere entrato nella casa più spiata d’Italia per un chiarimento con lei ha dato vita all’epica discussione con Ilary Blasi.

Silvia e Giulia Provvedi si sono rifatte? La foto del prima e del dopo

Durante il corso di questi anni Le Donatella, Silvia e Giulia, sono cambiate davvero tante e per questo motivo alcuni utenti della rete sospettano che siano ricorse all’aiuto del chirurgo per migliorare alcune parti del loro corpo, ma sarà realmente così oppure si tratta di voci infondate?

Per rispondere a questo quesito abbiamo recuperato in rete un vecchio scatto risalente ai loro esordi, ma prima di mostrarlo ci sono alcune importanti precisazioni da dover fare. La prima è che questo articolo ha come unico scopo quello di intrattenere gli utenti della rete e non vuole di certo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Così come non si vuole di certo esprimere inutili e sterili giudizi morali in merito ai presunti ritocchini fatti. Ognuno è libero di fare di ciò che vuole con il proprio corpo senza essere bersaglio di inutili commenti. Stabilito questo, torniamo al focus principale di questo articolo.

Silvia e Giulia Provvedi, che non molto tempo fa ha pubblicato una foto con il suo vero corpo, sono sì cambiate molto durante il corso di questi anni ma perché hanno scelto di modificare il loro look. Prima era molto più rockettaro mentre oggi è senza alcun dubbio molto più sexy e glamour, ma sembrerebbero non essere ricorse all’aiuto del chirurgo per migliorare il loro corpo ed anche se lo avessero fatto non ci sarebbe nulla di male in tutto questo.

Giulia e Silvia Provvedi non sono rifatte, ma hanno semplicemente giocato molto con il loro look durante il corso di questi anni. Anche se alcuni sospettano che abbiano ricorso al filler per le labbra ed aumentato il volume del loro seno, ma loro non sembrerebbero essersi mai esposte su quest’argomento.