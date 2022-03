Sopracciglia alla Kardashian: il trucchetto è molto semplice

Sopracciglia alla Kardashian: ottienile anche tu seguendo questi semplici passaggi. Ti stupirai del risultato finale!

Rifinire le sopracciglia è probabilmente una delle nostre più grandi paure nella vita. Dopo tutto, l’unica cosa peggiore di un sopracciglio troppo pinzato è un sopracciglio troppo tagliato.

In realtà, tagliare le nostre sopracciglia è molto più facile di quanto immaginiamo. Basta seguire alcuni semplici passaggi e ti ritroverai con delle sopracciglia da vera star hollywoodiana.

Sopracciglia alla Kardashian, come ottenerle in poche mosse

Ti è mai capitato di tagliare le tue sopracciglia ma il risultato non ti ha soddisfatto più di tanto? Magari ci sono alcuni passaggi che hai saltato oppure hai semplicemente utilizzato gli strumenti sbagliati.

Ed è proprio qui che entriamo noi in gioco. Grazie al nostro aiuto, riuscirai ad ottenere delle sopracciglia da far invidia anche alle più celebri influencer.

Scegli gli strumenti giusti

Come per tutto ciò che riguarda la bellezza o il trucco, gli strumenti che sceglierai faranno una grande differenza nel risultato finale. Avrai bisogno di forbici piccole e facili da usare, così come di un pennello con setole morbide.

Sposta all’indietro i tuoi capelli

Soprattutto se hai la frangia, spostare i tuoi capelli all’indietro ti permetterà di avere una visuale migliore delle tue sopracciglia, riducendo al minimo il rischio di commettere errori.

Riempi le sopracciglia con una matita

Ti consigliamo di riempire le sopracciglia con una matita. Questo aiuta a creare una guida visiva ed evitare un taglio eccessivo. Per fare ciò, usa tratti brevi e leggeri per ombreggiare leggermente la pelle sotto i peli delle sopracciglia. Inoltre, assicurati di andare contro la direzione di crescita dei peli.

Spazzola verso l’alto

Per ottenere delle sopracciglia alla Kardashian, inizia cercando di capire quali peli devono essere tagliati. Per farlo, prendi una bacchetta di mascara pulita e spazzola tutti i peli con un movimento verso l’alto.

Inizia la rifinitura

Poi, prendi le tue forbici per le sopracciglia (meglio se sono un paio leggermente inclinate) e taglia i peli lunghi che spuntano sopra la parte superiore dell’attaccatura delle sopracciglia. Taglia i peli dove iniziano a piegarsi o arricciarsi, sfalsando le lunghezze per un look ancora più naturale. Fai attenzione a non tagliarli troppo corti, perché così facendo puoi dare l’impressione che le sopracciglia siano vuote.

Valuta il risultato

Dopo la prova iniziale, è una buona idea allontanarsi dallo specchio e valutare. In molti casi, si consiglia di fermarsi.

Applica il gel modellante per delle sopracciglia alla Kardashian

Per mantenere i peli delle sopracciglia in posizione, puoi aggiungere un gel per lo styling. Assicurati però di spazzolare i peli delle sopracciglia verso l’alto e verso l’esterno.