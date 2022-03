Make up over 45: ringiovanisci l’aspetto con questi semplici consigli

Make up over 45, desideri un aspetto più giovane ma non sai bene come fare? Segui i nostri semplici consigli.

Mentre un ottimo regime di cura della pelle anti-invecchiamento può sicuramente tenere a bada le tanto odiate rughe, ti piacerà sapere che il make up può essere altrettanto utile per ottenere un aspetto più giovane.

Tuttavia, mentre molti danno per scontato che truccarsi di più possa nascondere le macchie solari e dell’età, i truccatori esperti suggeriscono che meno è sempre meglio.

Make up over 45, cosa fare per avere un aspetto più giovane

Il dilemma ora sorge spontaneo. Quale make up utilizzare? Qual è la quantità consigliata? Insomma, cercheremo di dare una risposta a tutti i tuoi possibili dubbi.

Perciò cosa aspetti? Dai un’occhiata ai consigli e cerca di seguirli, non solo per sentirti meglio con te stessa, ma per ottenere un aspetto più giovane e luminoso.

Non esagerare con la cipria

La cipria può essere una manna dal cielo quando vuoi dare quel tocco finale al tuo trucco. Tuttavia, questo prodotto può effettivamente aggiungere uno strato pesante sulla pelle, che può mettere ulteriormente in evidenza le linee sottili e le rughe.

Perciò usa con attenzione il prodotto, magari applicalo sotto gli occhi per assicurarti che il correttore non si rovini. Ti consigliamo di non utilizzarlo sulle altre aree del viso, perché in quesot modo la pelle avrà un aspetto naturale e sano.

Non usare troppo fondotinta

Anche se si può essere tentati di mettere una tonnellata di fondotinta a copertura totale, questo non farà altro che accentuare le tue rughe.

Non usare troppo fondotinta, assicurati solo che sia applicato in modo uniforme. Invece, assicurati che la tua pelle sia ben idratata, e aggiungi un po’ di luminosità con un sottotono leggermente rosa per creare un aspetto più giovanile.

Evita ombretti scuri per il make up over 45

Anche se uno smokey eye cattura sicuramente l’attenzione del pubblico, meglio non usare ombretti più scuri, perché tendono a colare facilmente e possono accentuare le linee intorno agli occhi. Opta piuttosto per tonalità più chiare e morbide, come nel caso degli eyeliner marroni e grigi, che aiuteranno a mantenere il tuo sguardo pulito.

Disegna con cura le tue sopracciglia

Mentre le sopracciglia piene e definite sono bellissime a qualsiasi età, ti consigliamo di disegnarle con cura perché vorrai mantenere il tuo look pulito e naturale.

Tuttavia, questo non significa che non si possa optare per un look più pieno, magari utilizzando una matita per sopracciglia color grigio scuro per riempire leggermente le sopracciglia. Così facendo, darai al tuo look un aspetto più sollevato.

Applica correttamente il fard in polvere

Proprio come il fard in crema, anche quello in polvere è un altro prodotto che deve essere applicato con attenzione. Cerca di utilizzare una piccola quantità nelle aree giuste. Il fard dovrebbe essere applicato sulla parte superiore delle guance e spazzato indietro, per permettere al viso di apparire più “zigomoso”.

Cambia la tonalità del tuo rossetto per un make up over 45

E’ vero che i rossetti scuri possono darti un look più sexy. Tuttavia, per un make up over 45 ti suggeriamo di scegliere delle tonalità più neutre, perché quelle più scure possono sembrare un po’ dure sulla pelle invecchiata.

I toni neutri e i rosa tenui, possono aiutare a raggiungere un aspetto più giovanile, in quanto regalano immediatamente alla pelle un aspetto più luminoso e pulito.