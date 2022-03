Test delle bandiere: non riuscirai mai a indovinarle tutte

È possibile conoscere le bandiere di tutto il mondo? È ciò che vogliamo scoprire con il test di oggi. E tu, quante ne conosci?

Quante volte abbiamo giocato con i nostri amici al gioco delle bandiere. C’è chi proprio non riesce a ricordarle, chi ricorda soltanto quelle europee e chi riesce a ricordare addirittura quelle di paesi mai sentiti. È una questione di cultura ma anche di memoria. Oggi vogliamo verificare proprio questo: quante bandiere ricordi? Avere una buona memoria potrebbe portare degli ottimi benefici anche alla tua vita privata.

È possibile che tu abbia già visto alcune delle bandiere che ti proporremo in questo test. È altrettanto possibile, però, che tu non riesca ad abbinarle tutte ad una nazione. Vediamo un po’ cosa sei capace di fare. Guarda con molta attenzione l’immagine in alto: abbiamo sei bandiere. Dovrai guardarle soltanto una volta e non potrai andare alla ricerca di aiuto su Google, altrimenti il test non avrebbe alcun senso.

Prova a segnare su un foglio le sei nazioni abbinate a queste bandiere, senza perdere troppo tempo. Poi scorri il testo verso il basso, troverai le risposte corrette. È importante indovinare almeno quattro bandiere, altrimenti è probabile che tu abbia bisogno di qualche ripetizione. Abbiamo inserito due bandiere di livello facile, due di livello medio e due più difficili da indovinare. Prova a indovinarle tutte.

La soluzione del test

Adesso è arrivato il momento di scoprire quante bandiere hai indovinato. È importante che tu prenda nota anche del tempo impiegato per dare le sei risposte. Meno secondi avrai perso per associare le sei nazioni ad ogni bandiera, maggiore sarà la tua capacità di memorizzare un dato e di ricordarlo per molto tempo. Per migliorare sotto questo aspetto, ti consigliamo di allenarti ogni giorno provando a risolvere altri test come questo. Ma potrai cimentarti anche con rompicapo, enigmi e test della personalità. A te la scelta.

Prima di arrivare alla soluzione bisogna precisare una cosa importante: questo test non ha alcuna rilevanza scientifica ma è soltanto un modo per distrarre le nostre lettrici e i nostri lettori. Ecco l’elenco delle sei nazioni:

Danimarca Belgio Marocco San Marino Sudan Nepal

Se non hai indovinato nemmeno una bandiera, forse c’è qualche problema e quindi hai bisogno di ripassare un po’ la geografia. Se hai indovinato soltanto due bandiere, vuol dire che hai una conoscenza limitata dell’argomento e anche per te è consigliato un bel ripasso generale. In media, gli utenti hanno risposto correttamente indovinando quattro bandiere su sei. Quelli che hanno riconosciuto anche le bandiere di Sudan e Nepal, invece, sono dei veri e propri fenomeni. Sono paesi molto lontani dal punto di vista geografico dalla nostra Italia ed è molto difficile ricordare le loro bandiere.