Mani screpolate: previenile con questi semplici trucchetti

Mani screpolate: ci sono alcuni accorgimenti che puoi seguire per prevenirle. Come? Seguendo questi semplici consigli.

Come sappiamo, una buona igiene delle mani è uno dei modi migliori per combattere la diffusione dei virus, che includono l’influenza e il raffreddore.

Gli esperti suggeriscono che le persone dovrebbero lavarsi le mani per 20 secondi per liberarle completamente dai germi. Questo richiede che la nostra pelle venga strofinata e tenuta in acqua per parecchio tempo. Il sapone e l’acqua sono noti per eliminare dalle mani gli oli naturali che proteggono la pelle e questo non fa altro che creare secchezza.

Mani screpolate, la prevenzione è tutto

Mentre l’igiene delle mani è la cosa più importante che possiamo fare in questo momento, non è un segreto che il lavaggio frequente possa seccare la pelle. Questo può lasciare la pelle screpolata, sanguinante e decisamente sgradevole.

Quindi, come possiamo prenderci cura della nostra pelle mentre continuiamo a lavarci vigorosamente le mani? Quali passi possiamo seguire per assicurarci di non finire con la pelle secca o screpolata? Ecco 5 consigli per proteggere la pelle e allo stesso tempo incrementare l’igiene delle nostre mani.

Idrata

È importante assicurarsi di idratare la pelle dopo ogni lavaggio delle mani o utilizzare del disinfettante per le mani.

Si tratta semplicemente di un un passo in più nella routine di lavaggio delle mani. Dopo averle asciugate bene, non devi far altro che tirare fuori la tua crema per le mani e il gioco è fatto.

No a lozioni, sì a creme per le mani screpolate

Mentre le lozioni possono profumare, non fanno un grande lavoro per riparare la pelle secca. Perciò opta per una crema per le mani e meglio ancora per degli unguenti come la vaselina.

Le lozioni sono a base di acqua ed evaporano più rapidamente, questo significa che non riparano a sufficienza la nostra pelle.

Sii preparata, anche quando sei in viaggio

Se ti trovi fuori casa, c’è una buona probabilità che tu voglia lavarti o igienizzarti le mani mentre sei in uno spazio pubblico. Una buona cura della pelle non dovrebbe finire quando si esce dalla porta di casa, ecco perché avere una crema o un unguento tascabile per le mani è una buona idea.

Assicurati di trattare le crepe della tua pelle

Come ben sia, le crepe possono essere terribilmente fastidiose. Non solo, causano, a volte, anche sanguinamento, perciò qual è il modo migliore per trattare la pelle screpolata?

Applica delle bende liquide, fino a due volte al giorno. Infatti, queste sono perfette per aree come la mano, dove una benda normale potrebbe non funzionare. Usando costantemente le nostre mani, con la benda liquida non ci dovremo preoccupare che questa cada o che non faccia alcun effetto.