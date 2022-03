Pasta panna e tonno perfetta? Si può grazie a questi trucchi

La pasta panna e tonno è un primo gustoso e semplice da realizzare. Scopri quali sono i trucchi che ti aiuteranno a prepararne una perfetta.

Chi ama la pasta panna e tonno sa bene come si tratti di un primo piatto che in poco tempo aiuta a portare a tavola qualcosa di buono ed in grado di soddisfare tutti. Si tratta infatti di una preparazione tutto sommato semplice ed in grado di fornire un’esperienza di gusto davvero piacevole.

Per far si che ciò avvenga, però, non basta mettere insieme i vari ingredienti e sperare che la magia si compi. Per arrivare ad una pasta panna e tonno perfetta è infatti molto importante mettere a punto alcuni trucchi in grado di fare la differenza.

Trucchi che oggi ti sveleremo al fine di ottenere il miglior piatto che tua abbia mai preparato. Pronta a prendere appunti?

Come ottenere un pasta e tonno perfetta grazie a pochi semplici trucchi

Per dar vita ad una pasta e tonno davvero buona è molto importante non tralasciare alcuni passaggi che, se ben eseguiti, possono portare ad un risultato tutto da gustare.

Si tratta, infatti, di una preparazione che se realizzata mettendo a punto i giusti trucchi si rivela così deliziosa da far pensare di essere al ristorante. Ciò che conta è non andare troppo di fretta e trattare la pasta, e gli ingredienti che la compongono, con la giusta attenzione.

Preferire il tonno sotto al naturale e sotto vetro

Il primo trucco da seguire è quello di far uso del tonno al naturale e sotto vetro. Aggiungere l’olio che si ha in casa al tonno gli donerà infatti un sapore più delicato e simile a quello del tonno fresco. Lo stesso può dirsi per la scelta di prenderlo sotto vetro. Il sapore e la consistenza saranno migliori e daranno più risalto alla pasta.

Scegliere una buona panna

Sebbene questo piatto nasca come semplice ed economico, nessuno vieta di scegliere ingredienti di qualità. E una buona panna può fare senza alcun dubbio la differenza. Sceglierne una che sia il più possibile naturale e che sia possibilmente priva di carragenina farà la differenza.

Far uso del soffritto porta ad una pasta e tonno perfetta

Anche se stiamo davanti ad un piatto famoso per essere veloce, nessuno ci vieta di preparare una pasta panna e tonno che sia anche ricca di gusto. Per ottenere ciò basta creare un piccolo soffritto con dello scalogno e dell’aglio a qui andare ad unire il tonno e la panna. Una volta scolata la pasta si potrà far saltare il tutto e sperare in un risultato unico.

Usare l’acqua di cottura

Un trucco prezioso nella preparazione di questa pasta è quello di non buttar via l’acqua di cottura. Questa, infatti, potrà essere aggiunta in padella per dare maggior umidità agli ingredienti. Farlo donerà al piatto la giusta amalgama ed eviterà di trovarsi con una pasta buona ma slegata o non saporita come si vorrebbe.

Aggiungere le spezie è tra i trucchi per la pasta e tonno perfetta

Un tocco di noce moscata solitamente aiuta a rendere questo piatto ancor più goloso, donandogli una rotondità altrimenti impossibile da ottenere. È quindi importante ricordarsi di usare anche le spezie. Dal sale, al pepe, queste sono infatti in grado di esaltare il sapore di ogni singolo ingrediente, fornendo al piatto un gusto davvero incredibile.

Iniziare ad applicare questi trucchi durante la preparazione della pasta panna e tonno si otterrà un primo in grado di conquistare tutti e di sorprendere per il sapore celato dietro l’apparente semplicità della preparazione. Una vera occasione per mostrare doti uniche in cucina. Cosa che potrai ripetere poco dopo dando vita ad un dolce light perfetto grazie a dei trucchi davvero semplici da mettere in pratica.