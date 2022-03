Isola dei Famosi, le polemiche non premiano: la regina in Honduras resta Lei!

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani tra polemiche e liti, ma queste hanno penalizzato alcuni naufraghi. Ad abbandonare il programma questa sera potrebbero essere loro!

L’Isola dei Famosi questa sera tornerà sul piccolo schermo degli italiani e tante sono le sorprese che Ilary Blasi ha preparato per i fedeli telespettatori di canale 5. Per iniziare non mancheranno nuovi ingressi, in quanto mancano ancora due coppie all’appello.

La prima, la più attesa, è quella formata dai fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo, e I cugini di campagna che sono pronti a sperimentare anche loro l’esperienza del reality show. Oltre alle gioie questa sera aspettano anche dei dolori per quanto riguarda il percorso dei concorrenti, in quanto verrà comunicato loro l’esito del televoto che vede sfidarsi la coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila contro quella che vede Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, ma chi di loro riuscirà a spuntarla?

Per saperlo dobbiamo aspettare la diretta di Ilary Blasi su canale 5, ma la curiosità è troppa così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social e i risultati sul televoto dell’Isola dei Famosi non si sono fatti di certo attendere.

Televoto Isola dei Famosi: le polemiche e discussioni non premiano

Prima di rivelarvi quali sono state le preferenze dei nostri lettori, come al solito dobbiamo fare alcune precisazioni davvero importanti e che non possono essere ignorate. Il primo è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti del web e non è nostra intenzione influenzarne il parere in merito ai programmi e personaggi trattati.

Il risultato del sondaggio è stato ottenuto attraverso una media di voti ricevuti, sia negativi che positivi, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Chiariti questi aspetti, vediamo subito chi l’ha spuntata e chi no questa settimana.

A perdere il nostro sondaggio è stata la coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila, mentre ad ottenere la maggior parte delle preferenze sono tutte a favore di Carmen Di Pietro e suo figlio. Questo risultato potrebbe quasi dimostrare che i nostri lettori non hanno amato le polemiche che la coppia “perdente” hanno dato vita, preferendo invece i continui botta e risposta tra madre e figlio in cui probabilmente si sono potuti rispecchiare.

Senza alcun dubbio, però, dinamiche del genere aiutano anche la linfa vitale dell’Isola dei Famosi, che fa da scenografia ogni volta ai strepitosi look di Ilary Blasi, e tengono ben accesa l’attenzione del pubblico del piccolo schermo degli italiano. Niente paura però perché la coppia che perderà il televoto non sarà eliminata ma con ogni probabilità finirà a Playa Esgamada, dove avranno una seconda chance come gli altri che li hanno preceduti.