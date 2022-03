5 must have low cost della primavera 2022 a cui non puoi rinunciare

Ormai ci siamo addentrati nella primavera ed in tutte le tendenze che ha portato con sè. Ecco quindi 5 must have low cost di questa stagione.

La primavera 2022 è la stagione dei ritorni, ma anche delle conferme nel campo della moda di tutto il mondo.

Qualche esempio? Nel primo caso non possiamo non citare i pantaloni a vita bassa, arrivati direttamente dai primi anni del 2000. Nel secondo, invece, della minigonna, che non ha mai smesso di splendere a partire dagli anni ’60 e che continua a farlo (e probabilmente sempre lo farà).

Essere alla moda, però, non significa assolutamente spendere cifre altissime: possiamo esserlo anche spendendo poco (e chi dice il contrario dovrebbe leggere questo articolo per ricredersi).

Per dimostrare questa tesi, ecco 5 must have low cost di questa primavera.

5 capi low cost della primavera 2022

In questa primavera i look trendy sono vari e molti diversi tra loro. Come dicevamo, abbiamo visto ritorno, conferme, corsi e ricorsi storici.

Abbiamo capito che ci sono alcuni capi che sono e saranno sempre intramontabili, ci stiamo abituando ad altri, che non erano mai entrati nell’immaginario collettivo. Insomma quello che è sicuro è che in questa stagione ci possiamo sbizzarrire.

Ma se non vuoi spendere tantissimo, ecco 5 must have low cost di questa primavera (che non arrivano a toccare neanche la soglia dei 20 euro).

Caftano

Vuoi assumere un aspetto boho chic? Ecco un caftano per te, acquistabile su Shein a soli 13 euro.

Perfetto per le giornate calde primaverili ed estive, questo capo può essere indossato in vari modi: puoi indossarlo con una cintura e magari dei tacchi a spillo, rendendolo meno casual, ma puoi anche farlo scendere lungo con delle scarpe basse, per creare l’effetto “donna del deserto”.

Denim

In questa primavera le passerelle di tutto il mondo di stanno tingendo di denim. E quando parliamo di denim dovremmo allargare la nostra visuale.

Crop top, blazer, giacche: tutto può vestirti di jeans. Lo dimostrano, ad esempio, le passerelle di Blumarine, che ha usato il denim per tornare nel primo decennio del 2000 in pieno stile Y2k, ma anche quelle di Alexander McQueen, che ha scelto un look pop – rock, abbinando il denim alla pelle nera. Così come quelle di Chloé, che non rinuncia a capi haute couture con tagli sartoriali.

Ma moda fa rima anche con low cost e quindi ecco un crop top targato Shein che costa soli 16 euro, ma ti darà un look da copertina.

Minigonna gialla

Chi dice minigonna dice moda di tutti i tempi, c’è poco da fare. La minigonna non conosce stagioni – in tutti i sensi, dato che può essere indossata anche in inverno con delle calze un po’ più doppie – non conosce età, nè periodi.

Dagli anni ’60 ad oggi ha subito varie evoluzioni, ma i riflettori su di lei non si sono mai spenti del tutto. Cosa c’è di meglio quindi che tuffarsi nella moda mondiale a capofitto, senza però spendere tanto? Su Shein infatti questo capo costa soli 10 euro.

Ecco quindi una minigonna con spacco leggero, da abbinare a delle scarpe con tacco a spillo (ancora meglio sandali, ma dobbiamo aspettare un po’) e crop top, oppure top da mettere dentro oppure ancora body.

Da sopra cosa possiamo mettere? Sì ad una bella giacca di pelle nera, che crei uno stacco con il giallo, un colore estremamente acceso, e che possa far diventare questo look pop leggermente più rock.

Maglia cut out

Tagliare è un imperativo in questa stagione. Tutti i capi cut out sono ben accetti e dovrebbero entrare di diritto nel nostro armadio.

Ma sappiamo bene che non ci entrano da soli. Quindi dovremmo iniziare a fare acquisti per non farci trovare impreparate (tanto siamo ancora in tempo).

Ecco quindi questa maglia cut out bicolore, perfetta per uscire di giorno se abbinata ad un paio di jeans, ma anche per uscire la sera con una minigonna, oppure un bel pantalone palazzo nero con dei tacchi a spillo. Quanto costa? Su Shein soli 8 euro.

Shorts con paillettes

Una parola d’ordine della primavera 2022 è brillare. Sì quindi a paillettes, lustrini, brillantini e a tutto ciò che luccica.

Vanno benissimo gonne luccicanti, pantaloni, giacche, abiti, shorts. Insomma, in questa stagione non passeremo di certo inosservate.

Ecco quindi uno shorts rosso con paillettes, acquistabile su Shein a soli 12 euro. Come indossarlo? Top e décolleté nere ed avrai addosso una quantità rispettabile di eleganza.

Se poi ami il nero, ecco 5 capi che devi avere nell’armadio per essere sempre al top.