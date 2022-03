Qual è la malattia della moglie di Will Smith? La verità su Jada Pinkett

Qual è la malattia di cui soffre Jada Pinkett, moglie di Will Smith? Dopo il pugno dell’attore al comico Chris Rock, ecco la verità.

Come si chiama la malattia di cui soffre la moglie di Will Smith? Quali sono le cause, i sintomi e le cure della malattia con cui convive Jada Pinkett? Dopo il pugno con cui Will Smith ha colpito il comico Chris Rock, reo di aver fatto una battuta infelice sulla moglie, il web si chiede quale sia la vera malattia di Jada Pinkett.

L’attrice, cantante e imprenditrice statunitense ha deciso di non nascondere la malattia di cui soffre mostrando al mondo le conseguenze della malattia in questione. Sempre bellissima, la moglie di Will Smith si è presentata alla Notte degli Oscar senza trucchi e senza filtri portando il mondo a cercare dettagli sulla sua malattia.

Malattia moglie Will Smitg: cause, sintomi e cure del male di cui soffre Jada Pinkett

Nel corso della Notte degli Oscar 2022, Will Smith ha colpito con un pugno il comico Chris Rock che ha fatto una battuta sulla moglie Jada Pinkett. La reazione dell’attore ha scatenato reazioni contrastanti nel mondo, ma ha anche portato il popolo del web a cercare informazioni sulla malattia di cui soffre Jada Pinkett.

La malattia di cui soffre Jada Pinkett si chiama alopecia e consiste nella perdita progressiva dei capelli. Nei casi più gravi può portare alla perdita totale dei capelli e delle sopracciglia. Le cause della malattia sono ancora misteriose, ma sono stati individuati cinque fattori che determinerebbero la comparsa della malattia e che sono: il Diidrotestosterone ovvero il fattore primario che determina la calvizie, il fattore genetico, immunologico, nutrizionale e psicologico come riporta Wikipedia.

Le persone che soffrono di alopecia perdono progressivamente pochi capelli al giorno, ma in modo continuativo. Uno dei sintomi della malattia potrebbe essere l’assotigliamento dello stelo del capello. Contro l’alopecia ci sono trattamenti locali, farmacologici ma anche chirurgici come il trapianto dei capelli.

Anche alcune usanze potrebbero contribuire alla comparsa della malattia come l’abitudine di sfoggiare determinate acconciature molto tirate e raccolte per molto tempo.

Nel 2018, parlando della propria malattia, come ricorda Il Messaggero, la moglie di Will Smith spiegò la scelta di radere completamente i capelli. «Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amici, punto», dichiarava la moglie di Will Smith che, da diversi mesi, sfoggia il suo nuovo look evitando di coprire la testa con sciarpe o parrucche.