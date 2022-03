La pizza dolce di Benedetta Rossi, per chiudere la Pasqua

By

In mezzo alle ricetta di Benedetta Rossi peschiamo oggi quella della pizza dolce, il modo migliore per concludere il pranzo pasquale

A Pasqua come a Natale sono i dolci dela tradizione a tenere banco sulle nostre tavole. E nelle Marche impazza la pizza dolce, che in realtà è molto più simile ad un panettone visto che contiene anche la frutta candita.

Oggi la proponiamo con la ricetta di una marchigiana doc come Benedetta Rossi ( che ci aveva detto come servire il panettome): è una vera bontà.

Pizza dolce marchigiana, ingredienti tipici e ricetta

In diverse ricetta della pizza dolce marchigiana si trova il mistrà, un liquore tipico a base di anice. Qui non c’è, ma se piace possiamo aggiungerne un bicchierino nell’impasto.

Ingredienti:

250 g farina Manitoba

250 g farina 00

20 g lievito di birra secco per dolci

2 uova + 1 tuorlo

120 g zucchero semolato

½ bustina di vanillina

200 ml latte intero

40 g olio di semi di girasole

130 g macedonia candita

Per la glassa

125 g zucchero a velo

1 albume

zuccherini colorati

Preparazione:

Setacciamo le due farine in una ciotola, poi mescoliamole con il lievito di birra usando un cucchaio oppure direttamente le mani.

Mettiamo a scaldare il latte in un pentolino e in un’altra ciotola versiamo 2 uova intere e 1 tuorlo. L’albume di questo terzo uovo ci servirà a preparare la glassa finale, quindi teniamolo da parte. Poi uniamo anche lo zucchero semolato, l’olio di semi e mezza bustina di Vanillina (oppure i semi di mezza bacca di vaniglia).

Cominciamo a mescolare gli ingredienti con una forchetta. Aggiungiamo anche il latte che non dobbiamo far arrivare al bollore, lasciandolo poi intiepidire. Facciamolo poco alla volta, continuando ad incorporare con la forchetta.

Quando poi l’impasto è diventato della giusta densità versiamolo su un piano di lavoro o una spianatoia infarinata e continuiamo a maneggiarlo. Deve arrivare ad avere una consistenza elastica e omogenea.

A quel punrto versiamo di nuovo l’impasto nella ciotola, pratichiamo un taglio a croce e copriamo con pellicola trasparente oppure un canovaccio. Dovrà rimanere a lievitare per almeno 2 ore, oppure fino al raddoppio del volume.

Passato questo tempo, riprendiamo l’impasto e versiamolo di nuovo sulla spianatoia o il piano doi lavoro lavorandolo ancora con le mani per un paio di minuti. Poi uniamo al centro la macedonia candita, oppure l’uvetta o quello che abbiamo scelto e chiudiamo l’impasto per inglobare tutto.

Prendiamo uno stampo largo 20 cm, che debve essere stretto e alto. Versiamo l’impasto e lasciamolo lievitare altri 30 minuti sempre lontano da correnti.

Cominciamo a preriscaldare il forno ventilato a 170° e poi cuociamo in forno per 50 minuti circa (dipende dalla forza del nostro forno).

Intanto che aspettiamo, prepariamo la glassa montando a neve in una ciotola con le fruste elettriche montiamo l’albume aggiungendo un po’ alla volta lo zucchero a velo. Il risultato finale deve essere quello di una glassa densa.

Infine sforniamo la nostra pizza dolce, aspettiamo che intiepidisca e poi versiamo la glassa su tutta la superficie. Ultimo step, la decorazione con gli zuccherini colorati.