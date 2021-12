Come servire il panettone grazie ai consigli di Benedetta Rossi

È il dessert per eccellenza di Natale, il panettone, ecco come servire il tipico dolce natalizio grazie ai consigli di Benedetta Rossi.

Non è Natale senza panettone, un tipico dolce di questo periodo dell’anno, nato a Milano ma ormai diffuso in tutta Italia e non solo. Molti paesi stranieri sono soliti metterlo sulle tavole natalizie, specie in sud America come Argentina, Perù, Uruguay e Brasile.

A volte lo diamo per scontato talmente siamo abituati a vederlo sotto le feste, eppure si tratta di un dolce che potremmo consumare tutto l’anno, se non fosse che è un po’ calorico. E allora forse meglio così.

Ma quali sono i trucchi per servire al meglio un panettone, specie se abbiamo ospiti a tavola con cui vogliamo fare una bella figura? Ecco tutti i consigli di Benedetta Rossi.

Ecco come servire il panettone

Una tradizione, quella del panettone, che ha origini antiche e sono essenzialmente due le storie che si narrano per descriverne la sua nascita. La prima è quella di messer Ulivo degli Atellani, un falconiere della contrada delle Grazie a Milano, che era innamorato della figlia del fornaio, la bellissima Algisa. Dopo essersi fatto assumere da quest’ultimo inventò un dolce per incrementare le vendite a base di farina, uova, burro, miele e uva sultanina. Il successo fu strepitoso tanto che i due giovani poi si sposarono e vissero felici e contenti.

La seconda storia narra invece che il panettone sia nato dopo un errore del cuoco di Ludovico il Moro che dimenticò il dolce da servire per Natale in forno bruciandolo. A risolvere il problema ci pensò invece Toni un giovane sguattero che propose di preparare in fretta e furia un dolce con ciò che aveva in dispensa, ovvero, farina, burro, uova, scorza di cedro e uvetta. I nobili furono entusiasti e quando il duca volle sapere il nome di quel dolce il cuoco rispose che era il “pan del Toni”, da lì il nome “panettone”.

Ma al di là di leggende e origini come si serve un panettone a tavola se avete ospiti? Ve lo siete mai chiesto? Si tratta di un dolce che possiamo trovare sia sui banchi del supermercato spaziando su varie marche, a seconda di quella che ci piace di più, e anche del portafoglio.

In commercio infatti si trovano panettoni da tutte le cifre. Da quelli più economici della grande distribuzione fino ad arrivare a quelli artigianali e arricchiti con ingredienti più o meno prelibati.

In particolare, però, quando è il momento di mettere in tavola un panettone ecco i consigli per servirlo in modo corretto specie se abbiamo ospiti con cui non vogliamo sfigurare. Scopriamo i consigli della food blogger Benedetta Rossi.

1) Riscaldarlo. Assolutamente non dentro al forno altrimenti si seccherebbe. Meglio metterlo vicino ad una fonte di calore come un termosifone o il caminetto, bastano pochi minuti per farlo tiepido, morbido e profumato. Dopo averlo tolto dall’involucro lo posizioniamo al calduccio, attendiamo qualche minuto e poi ci dedichiamo al taglio. Avrà tutto un altro sapore.

2) Tagliarlo con un coltello da pane. Il segreto per fare fette ben definite e non sbriciolate è utilizzare il coltello a lama seghettata e lunga, ovvero quello che si adopera anche per tagliare il pane.

3) Piatto per servirlo. Forse non ci avevate pensato ma il panettone deve essere appoggiato da qualche parte o siete di quelli che lo tagliano direttamente dentro alla busta? Se avete ospiti ve lo sconsigliamo vivamente. In commercio esistono piatti fatta apposta e a tema natalizio, altrimenti la classica alzatina per le torte andrà bene. In questo modo sarà ancora più scenografico.

4) Con cosa abbinarlo. Secondo il galateo il panettone non va servito con il caffè, quindi anche se ci piace l’abbinamento ma abbiamo ospiti esigenti, evitiamo. L’ideale è un vino liquoroso come passito, vin santo o malvasia.

5) Decorare il panettone. Anche se può essere già buono da solo, specie se abbiamo acquistato un prodotto artigianale, c’è chi preferisce decorarlo ad esempio con del cioccolato fuso, o della ghiaccia reale. Ma non solo sopra, possiamo anche farcirlo con una crema fatta in casa, come quella allo zabaione o al mascarpone, le più classiche. Altrimenti una crema già pronta come la classica Nutella o una pallina di gelato.

Grazie a questi pochi consigli di Benedetta Rossi potremo servire a tavola un panettone praticamente perfetto.