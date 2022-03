Se usi il gel detergente, ecco gli errori che non dovresti commettere

Se usi spesso il gel detergente per il viso, sappi che ci sono alcuni errori che non dovresti commettere. Eccoli di seguito.

Il gel detergente per il viso è indispensabile se vuoi la pelle liscia come la seta, c’è poco da fare.

Sappiamo che la pelle del nostro viso è delicata, ma è anche la parte del nostro corpo più esposta alle intemperie e per questo va curato. Le parole chiave sono essenzialmente tre: idratazione, purificazione e detersione. Solo in questo modo la pelle del nostro viso sembrerà pulita, fresca, sempre giovane.

Ecco perchè il gel idratante uno dei prodotti per la cosmesi più importante in assoluto, ma proprio per questo va scelto con cura, in base alle proprie esigenze ed al proprio tipo di pelle.

In commercio ne esistono diversi tipi, ma i due macro gruppi in cui possiamo riassumerli sono due: sotto forma di soffice mousse e arricchito da micro granuli. Inutile dire che il secondo è decisamente più “strong” rispetto al primo, quindi non è adatto a tutte le donne.

Detto ciò, passiamo al succo del discorso: a cosa serve il gel detergente? A pulire la pelle del viso, rimuovere i residui di trucco e le cellule morte.

Inoltre è anche un ottimo rimedio contro l’acne: riequilibra la normale produzione di sebo, ha azione antisettica e leggermente lenitiva, ma lo fa in modo “delicato”.

Ma quando si applica il gel detergente, gli errori sono dietro l’angolo. Ecco quali sono quelli a cui prestare grande attenzione.

Gli errori da non commettere quando applichiamo il gel detergente

Il gel detergente può essere davvero il nostro migliore alleato: usandolo tutti i giorni ci guarderemo allo specchio e vedremo la nostra pelle levigata come non mai.

C’è un però: come tutti i prodotti di cosmesi, va applicato bene, altrimenti il suo effetto sarà minimo. Ecco quindi quali sono gli errori da non commettere quando si applica il gel idratante.

Non struccarsi bene prima

Ogni skin care che si rispetti parte dalla detersione. Ma perchè questa sia efficace, è necessario struccarsi (a meno che non si scelga un gel detergente che ha anche azione struccante, ma questa è un’altra storia).

Come fare? Applicando prima uno struccante cremoso oppure oleoso che rimuova il make up e le impurità. Subito dopo entra in gioco il gel detergente, che elimina anche eventuale eccesso di “unto”.

Chi ha la pelle secca, oppure si trucca molto tutti i giorni dovrebbe comunque sempre utilizzare questa tecnica, dal momento che in questo modo potrà avere la pelle più liscia in poche mosse.

Un trucco infallibile? Passare un panno in microfibra dopo lo struccante in crema: in questo modo il gel detergente arriverà ancora più in profondità

Applicare male il prodotto

Come si applica il gel detergente per non commettere errori? Basta prendere prima il prodotto tra le mani, sfregandole fino ad ottenere una schiuma, per poi applicarlo sul viso e massaggiare dolcemente.

Poi dovremo sciacquarlo, ma non dobbiamo assolutamente usare acqua troppo calda: l’acqua va usata tiepida sempre, a prescindere dalla stagione in cui ci troviamo.

Scegliere il gel idratante sbagliato

Tutti i prodotti per il viso vanno scelti sempre in base al tipo di pelle: non esistono prodotti universalmente riconosciuti come infallibili.

Anzi, applicando un prodotto non adatto corriamo il rischio di vedere un peggioramento della nostra pelle: la pelle grassa potrebbe produrre più sebo, quella secca potrebbe squamarsi, quella sensibile potrebbe arrossarsi.

Ovviamente noi non vogliamo assolutamente questo, ma vogliamo che il nostro aspetto migliori. Per farlo, abbiamo bisogno del prodotto giusto per noi.

Quindi, partendo da questo presupposto, sappiamo che chi ha la pelle sensibile, dovrebbe scegliere un gel che contenga nella sua formulazione ingredienti lenitivi (come l’acqua di amamelide, tanto per fare un esempio).

Inoltre, in questo caso, è preferibile non usare quotidianamente un gel con all’interno micro granuli. Il motivo è ovvio: questi potrebbero irritare una pelle troppo sensibile.

Chi ha una pelle mista, dovrebbe scegliere un gel detergente purificante, che rimuove il sebo in eccesso pulendo i pori in profondità. Parliamo insomma dei gel ad azione purificante ed astringente. I migliori in commercio? Quelli quelli arricchiti con tea tree o lavanda.

Chi ha la pelle grassa dovrebbe scegliere un gel che contenga polifenoli ed enzimi che esfoliano in maniera delicata e hanno un’azione astringente.

In caso di brufoli sotto pelle e punti neri, bisogna scegliere prodotti ad azione lenitiva, che possano sfiammare la cute del volto. Tra questi vi sono la lavanda e il loto, che riescono a calmare le irritazioni e i rossori, detergendo in profondità.

Infine, chi ha la pelle secca, dovrebbe usare un prodotto ricco di attivi idratanti e lenitivi che deterga in maniera delicata ma efficace. Se ci si accorge che questo prodotto non è adatto, perchè dopo averlo applicato la pelle continua a “tirare”, allora è meglio propendere per un gel con un latte detergente più corposo o un prodotto leggero e poco aggressivo.

Utilizzarlo solo una volta al giorno

Il gel detergente va applicato sul viso la sera dopo aver eliminato ogni residuo di trucco (ed anche di inquinamento), ma anche al mattino prima di truccarsi per preparare la pelle ad “accogliere” il make up.

La mattina, rispetto alla sera, bisognerebbe riservare all’applicazione del gel detergente qualche minuto in più. Perchè? In questo modo eliminerai il sebo che si è accumulato durante le ore di sonno.

Gli step dovrebbero essere questi al mattino:

Applichiamo il gel detergente e sciacquiamo bene il viso. Applichiamo il tonico che riequilibra il ph della pelle. Passiamo la crema idratante. Passiamo quindi al make up.

Sfregare il viso con l’asciugamano

Se hai fatto nel modo corretto tutti questi passaggi, non puoi cadere sul finale: strofinando troppo il viso, magari anche con asciugamani ruvido, rovinerai tutto il lavoro svolto.

Il viso, dopo la detersione, va tamponato, non sfregato, altrimenti potremmo provocare arrossamenti (e, soprattutto nel caso di pelli sensibili, non possiamo permettercelo).

Se poi vuoi scoprire anche quali sono gli errori da evitare quando applichi la crema per il viso, ti diciamo anche questo.