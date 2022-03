È stata una delle protagoniste di Pomeriggio 5 e Domenica Live e ora ha scelto di ritirarsi dalla televisione. Ecco il motivo dell’addio alla tv di Karina Cascella.

Karina Cascella è uno dei volti più conosciuti della televisione, nota e amata dal pubblico italiano per la sua bellezza eterea davvero mozzafiato. La showgirl, che abbiamo visto anche nel ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ha però deciso di allontanarsi per il momento dal piccolo schermo, che pur le he dato tanto, per un motivo ben preciso che ha stupito i fan (che soffrono molto il suo allontanamento dagli show televisivi). Ecco quale.

L’allontanamento di Karina dalla TV ha sorpreso e deluso molti dei suoi fan, che l’hanno sempre seguita fin dai tempi della sua prima partecipazione al dating show più conosciuto di tutti, Uomini e Donne. Qui, l’opinionista ha fatto molto discutere per la sua relazione con Salvatore Angelucci, con il quale ha avuto una storia d’amore molto appagante (purtroppo, però, già finita). I due hanno anche avuto una splendida bambina, Ginevra. Sembra che, dopo la rottura con la Cascella, Angelucci abbia avuto anche una liaison con Belen Rodriguez.

Karina Cascella, l’addio alla tv e la nuova attività

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, che l’ha resa una vera e propria celebrità del piccolo schermo, Karina ha poi preso parte ad altre trasmissioni molto seguite e conosciute tra cui Domenica Live e Non è la D’Urso. Dopo la rottura con Angelucci, Karina (che si è spesso dovuta difendere da molti attacchi quando era in tv) si è legata all’imprenditore Max Colombo. La coppia ha iniziato anche una collaborazione lavorativa. I due hanno infatti inaugurato un ristorante di specialità argentine a Bergamo. Il nuovo impegno professionale, però, contrariamente a quanto molti hanno pensato, non è il vero motivo alla base del suo addio momentaneo alla TV.

La Cascella è stata letteralmente sommersa dalle domande dei fan su Instagram, che le hanno chiesto il motivo del suo allontanamento dal piccolo schermo e dai programmi Mediaset. Karina ha rivelato che motivazioni che l’hanno spinta a compiere questa decisione sono molto seri e legati al periodo drammatico che stiamo tutto vivendo. Il suo intento, infatti, è stato quello di proteggere la sua amata famiglia dalla pandemia.

“Quando ho rinunciato al mio ruolo di opinionista in tv l’ho fatto per proteggere me e la mia famiglia”, ha ammesso Karina, e lo ha fatto “nel periodo più difficile che tutti stavamo attraversando, una fase della pandemia pericolosa.” E ha aggiunto: “È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più”.

Per ora Karina intende quindi concentrarsi sull’attività del ristorante aperto a Bergamo insieme al compagno Colombo (che vuole sposare appena la pandemia sarà finita). Ha però lasciato una piccola speranza ai suoi fan di un suo ritorno in televisione una volta che l’emergenza sarà giunta al termine. Insomma, non tutto è perduto per i fan della bella Cascella, che avranno probabilmente molto di rivederla (presto, si spera) sul piccolo schermo. Continuerà la collaborazione con la D’Urso?