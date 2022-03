Labbra screpolate: applichi il burro di cacao ma la situazione non migliora? Potresti commettere questi errori

Labbra screpolate: anche con il burro di cacao non riesci ad ottenere il risultato sperato? Forse stai commettendo alcuni di questi errori.

Quante di noi hanno in questo momento le labbra screpolate? Magari, anche facendo incetta del proprio burro di cacao preferito, potresti scoprire che non è sufficiente per migliorare la situazione.

Infatti, il burro di cacao a volte non basta a risolvere il tuo problema: ci sono altri fattori che possono peggiorare le tue labbra screpolate.

Labbra screpolate: errori con il burro di cacao

Hai le labbra secche anche se hai messo strati di burro di cacao e non riesci a spiegarti il motivo? Ci sono alcuni fattori che potrebbero contribuire a questa situazione.

Perciò, vogliamo aiutarti elencandoti alcuni errori che potresti fare quando applichi il burro di cacao sulle sue labbra screpolate.

Usi la formula sbagliata di burro di cacao

Se ti sei resa conto che il burro di cacao che stai utilizzando non ha prodotto alcun effetto, allora probabilmente stai usando quello sbagliato. Infatti, molte formule contengono ingredienti irritanti.

Per esempio, i prodotti per labbra che contengono ingredienti come il mentolo o la canfora possono causare infiammazioni e secchezza della pelle. Ti consigliamo quindi di optare per delle formule senza profumo e sapore. Insomma più basico è, meglio sarà.

Applichi troppo burro di cacao sulle tue labbra screpolate

Se le tue labbra si trovano sotto strati e strati di balsami per labbra, potresti fare più male che bene alle tue labbra. L’uso costante e cronico di balsami, può inizialmente giovare alle labbra, ma con il tempo può interferire con la capacità delle labbra di funzionare correttamente.

In pratica, la secchezza invia un segnale alle tue labbra che hanno bisogno di produrre più umidità. Se ti spalmi costantemente il burro di cacao, potresti perdere questi segnali e le tue labbra non produrranno tutto l’olio che dovrebbero, dando inizio ad un ciclo di labbra screpolate.

Indossi sempre il rossetto

Anche se sei una persona che non può fare a meno del rossetto, non è una buona scusa per non applicare il burro di cacao, soprattutto nei periodi più freddi dell’anno. Perciò ricordati di metterlo mentre dormi e anche prima di uscire. Questo proteggerà sicuramente le tue labbra.

Troppo scrub

Sei stai utilizzando un tipo di scrub sulle tue labbra, non esagerare. Non c’è bisogno di utilizzarlo ogni singola notte. Non farai altro che peggiorare la situazione. Una volta alla settimana è più che sufficiente, altrimenti si rischia di irritare le labbra e renderle ancora più secche.

Attenzione al calore

Il calore, come puoi immaginarti, tende a seccare la nostre labbra. La situazione peggiora se hai un raffreddore e stai respirando dalla bocca. Insieme, le due cose possono seriamente seccare le labbra. La cosa migliore, se hai il riscaldamento, al massimo è usare un umidificatore, che rilascia umidità nell’aria.

Leccarsi le labbra screpolate con il burro di cacao

Questo sembra abbastanza ovvio: se senti le tue labbra secche, e non hai con te il burro di cacao, è naturale leccarsele per inumidirle. Però, non è la soluzione migliore. Infatti, leccarsi le labbra quando sono secche non farà altro che peggiorare il problema. Non solo crea una maggiore secchezza, ma può effettivamente portare ad una dermatite se lo si fa eccessivamente.

Potrebbe essere colpa del tuo piatto preferito

I cibi piccanti compromettono ulteriormente la barriera cutanea, il che non fa che peggiorare le tue labbra screpolate. Inoltre, questi alimenti hanno la tendenza a bruciare, e l’ultima cosa che vuoi è sentire il bruciore quando la bocca ti fa già male.

Mantieniti dunque su piatti meno saporiti fino a quando le tue labbra non sono guarite, o finché non sono passati i mesi più freddi dell’inverno.