Era il giudice di Cortesie per gli ospiti: oggi ha stravolto la sua vita

Era uno dei giudici più amati in Cortesie per gli ospiti, il programma in onda su Real Time. Ecco com’è cambiata oggi la sua vita e cosa fa.

Cortesie per gli ospiti, il noto e famoso programma televisivo in onda su Real Time che si basa su una competizione fra due coppie di padroni di casa. Ha lo scopo di decretare quale coppia potrà vincere la puntata passando in rassegna cibo, nozioni di galateo e casa.

In onda dal lontano 2005, negli anni ha cambiato spesso i giudici che si sono susseguiti vertiginosamente. Oggi troviamo come tre giudici che giudicano i vari aspetti della serata: Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Diego Thomas (ancora per poco, perché l’architetto ha deciso di abbandonare la conduzione del programma, al suo posto Luca Calvani).

Ma in passato altri volti noti hanno partecipato in qualità di giudizi: Roberto Ruspoli, Alessandro Borghese, Riccardo Vannetti e Chiara Tonelli.

Nell’articolo di oggi, vogliamo parlarvi proprio di quest’ultima: Chiara Tonelli! Che fine ha fatto oggi l’architetta e interior design? Scopriamolo insieme

Chiara Tonelli, cosa fa oggi la ex conduttrice e giudice di Cortesie per gli ospiti?

Chiara Tonelli ha preso parte a Cortesie per gli ospiti, come conduttrice e giudici dalla prima stagione (2005) all’ottava (2012), con una piccola interruzione di un anno nel 2010 quando il programma venne girato a New York.

Dal 2005 al 2012, insieme a Chiara Tonelli hanno partecipato in qualità di giudici Roberto Ruspoli e Alessandro Borghese (Cortesie per gli ospiti è stato il suo trampolino di lancio nel mondo della televisione).

Tuttavia, dopo 7 edizioni ricche di colpi di scena, di ospiti, cene e case da ammirare e giudicare la Tonelli ha deciso di abbandonare il programma per dedicarsi ad altro, mostrandosi sempre meno in televisione.

In particolare, l’interior design ha deciso di cambiare rotta e dedicarsi all’insegnamento. Infatti, come si apprende dai suoi profili social Chiara è diventata una professoressa all’Università Roma TRE, e anche delegata del Rettore per la sostenibilità ambientale e consigliera Ordine Architetti Roma.

L’architetto infatti è molto attiva sui social dove pubblica spesso spezzoni di vita, da momenti che riguardano la sua attività professionale ed i suoi progetti, a momenti della sua sfera più privata.