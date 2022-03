Queste 5 abitudini distruggono la tua relazione coniugale

Quali sono le abitudini più pericolose per la vita coniugale? Molte volte facciamo delle cose che innescano il conflitto, ad esempio queste 5.

Andare d’amore e d’accordo non è sempre facile. Convivere significa anche essere pronti a condividere praticamente tutto con il partner. Bisognerebbe cercare di preservare le proprie abitudini senza interferire troppo nella libertà dell’altro in modo da non turbare la pace in amore.

Alcuni esperti di coppia sostengono che 5 abitudini comuni nella vita di coppia sono i principali killer della relazione coniugale. Scopri se fanno parte della vostra quotidianità e prova a correggerle prima che sia troppo tardi. Se è vero che prevenire è meglio che curare preparati ad apportare qualche cambiamento.

Queste 5 abitudini fanno male alla tua vita di coppia

Rispettare l’altro è fondamentale. Ognuno ha i propri bisogni e anche il diritto di sentirsi confortato in casa propria. Rispettarsi riduce i problemi e quindi anche i litigi. Il concetto di rispetto include anche lo sforzo di non fare cose che all’altro danno molto fastidio o per lo meno di trovare dei compromessi. Ad esempio un partner che si sveglia molto presto di mattina potrebbe aver bisogno di andare a letto presto e che ad una certa ora la casa sia meno rumorosa.

Ecco quali sono le 5 abitudini più pericolose per la coppia:

1- Affrontare argomenti delicati in presenza di altri

A volte capita che svelare qualche altarino in pubblico. Si inizia ridendo e poi la discussione si inasprisce e si coinvolgono i presenti chiedendo pareri. Il detto che ricorda di lavare i panni sporchi in famiglia non mente. Essere accusato di fronte ad altre persone da molto fastidio e appesantisce il problema e l’attrito.

2 – Rinfacciare

Alcune persone tendono a fare qualcosa di bello per l’altro per poi rinfacciarlo durante una conversazione. Non è il massimo. Un gesto rinfacciato appare meno apprezzato e non fatto col cuore. Ricattare l’altro per fargli fare qualcosa è un altra malsana abitudine che non ripaga la coppia.

3- Tacere

L’abitudine di non comunicare e avere la pretesa che l’altro ci capisca è uno dei fattori che ledono la relazione. Quando si ha una relazione bisogna promuovere la comunicazione e non evitarla. Condividere pensieri, bisogni e sogni con il partner aiuta a conoscervi meglio, a comprendervi e vi avvicina. La comunicazione è alla base dell’ intimità emotiva. Inoltre non bisogna mai avere dei segreti con l’altro. Prima o poi si scopre tutto e scoprire di essere stati tenuti fuori fa vacillare molto la fiducia nell’altro.

4- Avere poca fiducia

Si dice che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. In coppia la fiducia è un pilastro e bisognerebbe preservarla sempre. La fiducia si guadagna nel tempo e si deve mantenere. Dubitare dell’altro senza motivo potrebbe irritarlo. Allo stesso tempo se il partner ha commesso un errore che avete deciso di perdonare, dovete fare lo sforzo di ripartire da capo e non di ripartire azzerando la fiducia. Bisogna essere sicuri delle decisioni prese.

5- Parlare dei problemi di coppia con amici e parenti

La coppia per prosperare ha bisogno di mantenere una propria privacy. I vari aspetti della vita privata dovrebbero restare privati. La coppia deve imparare a risolvere i problemi insieme, a fare squadra inoltre chi non vive la coppia non può davvero capire le sue dinamiche. I giudizi degli altri potrebbero influire e cambiare il nostro giudizio. Parlate delle vostre questioni personali tra voi, confrontateti ma cercate di evitare di perdere la calma e di dire cose delle quali potreste pentirvi.