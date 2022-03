Vuoi essere alla moda con i colori della primavera? Ecco 5 capi fucsia

Se vuoi essere alla moda indossando i colori della primavera 2022, ecco 5 capi fucsia che possono fare al caso tuo, tutti casual – chic.

Uno dei colori di questa primavera è il fucsia. Se il rosso è il colore della passione ed il giallo dell’allegria, questo è il colore dell’esuberanza.

Da abbinare al rosa, al bianco, al nero, al beige, al grigio, al dorato, all’argentato e chi più ne ha più ne metta, questo colore così acceso, frizzante, femminile, è comunque molto versatile ed adattabile a tantissime occasioni.

Lo abbiamo visto sfilare sulle passerelle di Valentino, Versace, Giorgio Armani in tutte le sue sfumature. E vorremmo vederlo nel nostro armadio, così da creare outfit alla moda. Ecco quindi 5 capi fucsia alla moda che possono fare al caso tuo.

5 capi fucsia alla moda

Chi dice fucsia dice moda primavera 2022. Ma questo è un colore che di certo non passa inosservato e quindi va usato nel modo giusto.

Innanzitutto dobbiamo partire dalla scelta degli indumenti. Questo colore può essere adattato a tantissime occasioni, come dicevamo prima e può assumere molteplici vesti (nel senso letterale del termine). Quindi ecco 5 capi fucsia trendy a metà strada tra un look casual e chic.

Abito con cintura

Apriamo la lista dei capi fucsia trendy con questo con cintura monocolore, che su Shein potrai acquistare a soli 13 euro.

Devi andare in ufficio? Abbinalo a delle scarpe con tacco non troppo alto, raccogli i capelli ed evita completamente gli accessori (tanto il colore acceso, la cintura in vita già bastano da sole a costruire un outfit elegante, ma casual).

Vuoi usarlo per andare a cena fuori? Indossalo con delle scarpe di vernice nera, opta per accessori più vistosi (ma senza esagerare). Insomma questo capo è estremamente versatile: divertiti.

Abito di raso

Vuoi essere sensuale, ma chic? Ecco la soluzione giusta per te. Perfetto per andare ad una cena elegante, oppure ud un party, questo abito è elegante, ma estremamente femminile.

Indossalo con delle scarpe con tacco a spillo – nere se vuoi essere sofisticata, dorate se vuoi avere un punto luce sui tuoi piedi – e non esagerare con gli accessori. Penserai che un abito del genere costi tantissimo. Sbagliato: su Shein costa solo 10 euro.

Abito in chiffon

Questo abito in chiffon a maniche lunghe è perfetto per la primavera. Leggero, ma non troppo, è adatto per un aperitivo pomeridiano, ma anche per un pranzo fuori con le amiche il sabato.

La buona notizia? Costa davvero pochissimo: su Shein è acquistabile a soli 12 euro.

Abito in maglia

Questo abito in maglia, corto, aderente, è perfetto soprattutto se hai il cosiddetto fisico a clessidra, caratterizzato cioè da spalle ampie proporzionate ai fianchi e vita stretto.

Puoi indossarlo con delle décolleté con tacco a spillo ad esempio e accessori sobri il più possibile. Poi non ringraziarci troppo quando ti sentirai tutti gli occhi puntati addosso. E pensa che per avere tutto questo, su Shein ti bastano solo 7 euro.

Maglione a costine

Chiudiamo la classifica dei capi fucsia trendy con questo maglione a costine acquistabile su Shein a soli 9 euro.

Rispetto ai quattro capi precedenti, questo rappresenta una deviazione verso un altro senso di marcia, potremmo dire, guardandolo a prima vista.

In realtà però il mood casual – chic c’è sempre, anche in questo caso: prova ad abbinare questo capo ad una gonna alta che arriva fino al ginocchio (la forma sceglila tu) ed il gioco è fatto.

