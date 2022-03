Se hai 50 anni e vuoi un look casual ma chic, dovresti vestirti così

By

Se hai 50 anni e vuoi apparire casual, ma senza rinunciare ad un tocco di raffinatezza, ecco 5 outfit che possono fare al caso tuo.

Hai 50 anni, devi uscire di giorno per andare ad una mostra, ad un pranzo importante, ad un aperitivo mattutino (e chi più ne ha, più ne metta), vuoi sembrare casual, ma non sai come fare? Niente paura, abbiamo 5 outfit che fanno al caso tuo.

Spesso essere casual dopo gli “anta” può essere complesso: l’immagine sporty che avevi naturalmente a 30 anni, ha lasciato il posto ad una altrettanto naturale allure sofisticata.

E poi, aggiungiamo a questo anche che spesso dopo i 50 anni, c’è la volontà di apparire ricercate anche nella semplicità. La classe, l’eleganza, la raffinatezza spesso diventano le nostre migliori amiche, da cui è difficile separarsi.

Ma chi ha detto che casual non possa fare rima anche con chic? Ecco quindi 5 outfit casual, ma al tempo stesso sofisticati, da indossare a 50 anni per uscire tutti i giorni.

5 outfit casual da indossare a 50 anni

Se hai (almeno) 50 anni, vuoi apparire casual, ma al tempo stesso chic e sei a corto di idee, sei nel posto giusto.

Di seguito ti elenchiamo 5 outfit raffinati – ma comunque adatti a tutte le occasioni meno “seriose” – che fanno al caso tuo e che potrai sfruttare ogni volta che ne avrai bisogno (ma cerca di farlo soprattutto di giorno e non di sera).

Se poi sei alla ricerca invece di un outfit casual che ti possa ringiovanire, abbiamo anche in questo caso 5 idee che possono fare al caso tuo.

Gonna di pelle e look total black

Chi ha detto che dopo i 50 anni sia vietato indossare gonne – così come anche leggis e pantaloni – di pelle?

Bè, se qualcuno lo ha detto (oppure anche solo pensato) di certo si sbagliava di grosso. Uno degli outfit casual più sexy e chic al tempo stesso da indossare dopo i 50 anni è proprio questo: gonna di pelle nera, maglia e scarpe nere.

Un look total black è quello che ci vuole per dare quel tocco di classe di cui abbiamo bisogno. Sì ad accessori dai colori accesi che smorzino un po’ i toni, stiamo pur sempre uscendo di giorno.

Pantalone bianco e maglia lunga colorata

Un bel pantalone bianco abbinato ad una maglia lunga colorata è quello di cui abbiamo bisogno per uscire di giorno in questo periodo. Del resto la primavera chiama i colori chiari e cosa c’è di più chiaro del bianco?

Possiamo arricchire il tutto con gli accessori che preferiamo: sì a collane lunghe stile gipsy, a gioielli lussuosi per dare un tocco di raffinatezza, ma possiamo anche evitarli del tutto per avere un look estremamente basic, ma comunque pur sempre elegante.

E per quanto riguarda la maglia? Vanno benissimo stampe particolari, molto colorate, in pieno folk style, ma possiamo al contrario anche puntare sulla semplicità, preferendo invece il monocolore. In entrambi i casi saremo comunque raffinate.

Jeans e blazer

Semplice, comodo, pratico, il jeans unito al blazer dà vita all’apoteosi del casual. Ovviamente in questo caso, i colori e gli accessori cambiano il destino del nostro look.

Vogliamo essere eleganti? Allora via a blazer tutto nero, oppure tutto bianco e a gioielli argentati oppure dorati. Vogliamo esserlo un po’ meno e seguire uno stile etnico, boho, oppure indian? Sì a collane lunghe con frange, pietre particolari e così via.

“Semi” total black con giacca di jeans

La giacca di jeans è giovanile, c’è poco da fare. Oggi è di sicuro più difficile trovarle in giro rispetto a quanto accadeva nel primo decennio degli anni 2000, ma è ugualmente trendy.

A 50 anni è vietata? Assolutamente no. Anzi, può arricchire un look total black – pantaloni, maglia e scarpe nere – ma anche look a metà tra il total black ed il tocco di colore (ecco perchè semi total black).

Se vogliamo poi dare un ulteriore tocco di classe al nostro outfit, possiamo comprare delle giacche di jeans arricchite da decorazioni di vario tipo (perle, brillantini, pailettes), che lo renderà un po’ più chic.

Abito e scarpe basse

Partiamo subito dicendo che l’abito di cui parliamo è un abito a sacco, oppure con gonna a balze, oppure ancora con gonna a campana.

La lunghezza dovrebbe essere più o meno fino al ginocchio, mentre per quanto riguarda il colore, dipende molto dalla stagione: trovandoci in primavera, sì all’azzurro, al giallo, al rosso, al rosa.

Che scarpe scegliere? Dipende molto dal tessuto dell’abito, ma anche dal tipo di look che vogliamo avere.

Questo infatti è un outfit che si può collocare volendo esattamente a metà strada tra il casual e il raffinato. Come? Con delle espadrillas, ad esempio. Vogliamo invece spostare l’asticella più verso l’eleganza? Diamo il benvenuto allora alle loafer, ad esempio, ma anche alle slippers e se invece fa abbastanza caldo a dei sandali bassi magari con inserti dorati, oppure argentati.

Insomma, c’è da sbizzarrirsi in questo caso. L’importante è ricordarsi sempre di scegliere comunque un paio di scarpe comode. Del resto è giorno, vogliamo magari anche passeggiare, ci meritiamo un po’ di comodità.