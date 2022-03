Non sai come vestirti nella tua vita quotidiana per apparire più giovane? Ecco 5 look casual da sfoggiare a 50 anni (ma anche dopo).

Spesso decidere cosa mettere per andare a lavoro, uscire per un pranzo fuori, oppure semplicemente per fare una passeggiata mattutina la domenica, può essere ancora difficile di pensare all’outfit perfetto per andare ad un party esclusivo.

Dobbiamo puntare comunque sull’eleganza? Vogliamo apparire casual, ma al tempo stesso chic e raffinate? Oppure preferiamo un look più sportivo? Questo è un dilemma quotidiano, che ovviamente dipende molto dallo stile personale. Ma come cercare di coniugare gusto soggettivo e tendenze (più o meno oggettiva)?

E poi a questo si aggiunge un altro problema: dai 50 anni in più la maggior parte delle donne vorrebbe apparire più giovane, ma non sempre è facilissimo. A volte nella frenesia quotidiana non abbiamo il tempo di selezionare i capi giusti ed il risultato può essere un look decisamente non fresco. Come ovviare a questo problema? Consultando la nostra lista di look casual da sfoggiare a 50 anni per sembrare più giovane.

5 look casual che puoi sfoggiare a 50 anni per sembrare più giovane

Se hai almeno 50 anni e sei a corto di idee per il look casual da sfoggiare ogni giorno, che tu abbia un animo rock, pop, chic sei nel posto giusto decisamente.

Abbiamo pensato infatti a (quasi) tutti gli stili ed in ogni caso c’è un unico comune denominatore: ringiovanire.

Sfoggia i pantaloni a palazzo più belli del tuo armadio

I pantaloni palazzo non possono mancare nel guardaroba di quasi tutte le donne, ma soprattutto delle cinquantenni. Sono un capo perfetto in inverno (da abbinare con dolcevita e cappotto), ma anche in primavera ed estate (con una blusa).

I pantaloni a palazzo sono sempre un ottimo escamotage per camuffare i difetti, far apparire la figura più snella ed anche sembrare un po’ più giovani.

Punta sul look mannish

Il look mannish è più indicato a 50 anni che a 20, anche se da giovani ci ostiniamo a voler indossare il camicione lungo del nostro uomo per essere sexy.

Ovviamente per essere casual non dobbiamo esagerare: la giacca da smoking e la camicia classica di lui generalmente sono un’alternativa all’abito lungo da sera, che copre (anche i difetti) ma invecchia, anche se spesso non ce lo dicono.

Quindi come smorzare un po’ i toni? Con i dettagli. Sì a scarpe, cinture, borse colorate, sì anche a gioielli che possano però non essere troppo seriosi. Non esiste niente di più sensuale, femminile e raffinato allo stesso tempo.

La jumpsuit è la tua migliore alleata

La jumpsuit – meglio conosciuta come tuta – può diventare la tua migliore alleata a 50 anni, soprattutto se copre le braccia ed esalta il punto vita con cinture e drappeggi.

Ovviamente esistono tantissimi modelli e per essere casual ma elegante bisogna scegliere quello giusto e soprattutto ragionare bene su cosa abbinare: ad esempio, evita di esagerare con i tacchi a spillo e cerca di scegliere modelli semplici, magari monocolore con una cintura in vita.

Gonna midi e maglioncino

Dai 50 anni in su coprire le ginocchia diventa necessario, ahinoi. Quindi regaliamo – non buttiamo, evitiamo gli sprechi – le nostre minigonne e andiamo a svaligiare il reparto gonne midi del centro commerciale vicino casa nostra.

Anche questo è un capo estremamente versatile. Per essere casual e giovanili possiamo abbinarlo ad un bel maglioncino e magari anche ad un blazer colorato. Questo look ti potrà togliere almeno 10 anni.

La giacca di pelle per tirare fuori il tuo animo rock

Una giacca da motociclista, un paio di ankle boots ed un pantalone nero, per un look semi total black (se così lo possiamo definire). Se il look precedente ti avrebbe tolto almeno 10 anni, questo te ne toglierà almeno 15 (anche di più).

Del resto cosa c’è di più giovanile, rock e allo stesso tempo sexy della giacca di pelle? Assolutamente niente. Attenzione però a non farsi troppo prendere la mano, scegliendo di abbinare anche borchie, leggings e calze a rete, che dai 50 anni in su sono assolutamente vietate.