Sembrare più alte si può fare, se sapete come realizzare l’outfit giusto!

Per sembrare più alte serve solo una cosa: l’outfit giusto! Ecco la guida di stile targata CheDonna che oggi vi mostrerà come realizzare dei look ad hoc per dare slancio alla vostra silhouette facendovi sembrare più alte!

La missione principale del fashion è quella di farci sentire a nostro agio con gli abiti che indossiamo e quindi con il nostro corpo. La seconda missione, invece, è quella di migliorarci! Perché con le regole e le conoscenze giuste è possibile realizzare look che ci valorizzino, coprendo o esaltando alcune zone del corpo a nostro piacimento. Ad esempio, è possibile realizzare outfit che ci facciano sembrare più alte!

Quando creiamo gli outfit da indossare a volte dimentichiamo un concetto chiave: chi siamo!

La moda è in costante evoluzione e per stare al passo con le tendenze cerchiamo di utilizzare tutte le novità in fatto di fashion senza pensare a volte se quella determinata tendenza faccia al caso nostro.

Perché prima di realizzare i nostri look dobbiamo pensare a noi stesse, alla nostra fisicità e a cosa può valorizzare la nostra figura, accantonando a volte anche le tendenze del momento se non fanno al caso nostro.

Ad esempio, è possibile realizzare outfit che ci facciano sembrare più alte? Certo, con le giuste regole!

Outfit per sembrare più alte? Vita alta e scarpe con il tacco sono i vostri nuovi migliori amici!

Le novità in fatto di moda degli ultimi anni hanno messo a dura prova molte di noi fashion lovers, poiché ci siamo trovate ad utilizzare tendenze che non valorizzavano le nostre forme. Ad esempio il ritorno della vita bassa, oppure le mode XXL. È tutto molto bello da vedere sulle passerelle. Tutto cambia però nella vita di tutti i giorni: tenete sempre a mente chi siete e create i look che vi facciano sentire a vostro agio!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le regole per creare look che ci facciano sembrare più alte:

vita alta : la prima cosa da tenere a mente riguarda i pantaloni e le gonne. Per dare slancio alla nostra silhouette è sempre meglio utilizzare capi dalla vita alta. Faranno sembrare le nostre gambe più allungate e in generale sembreremo più slanciate. Quindi, di conseguenza, no assoluto alla vita bassa.

: la prima cosa da tenere a mente riguarda i pantaloni e le gonne. Per dare slancio alla nostra silhouette è sempre meglio utilizzare capi dalla vita alta. Faranno sembrare le nostre gambe più allungate e in generale sembreremo più slanciate. Quindi, di conseguenza, no assoluto alla vita bassa. lunghezze mini: se optiamo per degli abiti abbiamo due opzioni. La prima è quella di optare per abiti lunghi stile impero, ossia con la cucitura sotto al seno, per valorizzare il nostro punto vita, oppure scegliere degli abiti mini, che andranno a mettere in mostra le nostre gambe. Mi raccomando: quando scegliete abiti mini evitate tessuti troppo aderenti ed elasticizzati. Potreste risultare fuori luogo.

se optiamo per degli abiti abbiamo due opzioni. La prima è quella di optare per abiti lunghi stile impero, ossia con la cucitura sotto al seno, per valorizzare il nostro punto vita, oppure scegliere degli abiti mini, che andranno a mettere in mostra le nostre gambe. Mi raccomando: quando scegliete abiti mini evitate tessuti troppo aderenti ed elasticizzati. Potreste risultare fuori luogo. scarpa a vista: un’altra chicca che può aiutarvi nel realizzare look per sembrare più alte è quella di lasciare sempre la scarpa a vista. Che sia tacco o sneakers, utilizzate pantaloni o gonne che facciano intravedere la vostra caviglia. Anche in questo caso utilizzando questa tip di stile le vostre gambe sembreranno più slanciate e quindi tutta la vostra figura. Ad esempio? Blusa nera, pantalone bianco a vita alta corto in caviglia, sandalo con tacco nero. Look perfetto per una cena romantica. A proposito, sapevate che il bianco è trendy? Ecco i 5 capi che dovrete assolutamente avere!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come realizzare gli outfit che ci facciano sembrare più alte!

Per non perdere tutte le novità in fatto di fashion, società e molto altro, alla prossima guida di stile, il divertimento è assicurato!