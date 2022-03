Il dramma familiare di Lunetta Savino: “Un dolore eccezionale”

L’attrice Lunetta Savino ha recentemente raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il dramma familiare che l’ha addolorata molto. Ecco di cosa si tratta.

Lunetta Savino, una delle attrici più amate e richieste del momento per via del suo incredibile talento recitativo, si è aperta a Verissimo riguardo a una dramma familiare che ricorda ancora con commozione. Un dramma che le ha davvero cambiato la vita, perché a pagarne le spese è stata la persona alla quale era più vicina al mondo e con cui ha condiviso tutto nella vita: sua madre.

Il dramma di Lunetta Savino

Ospite per la prima volta a Verissimo, Lunetta Savino ha ricordato con commozione la madre Gigliola, ammalatasi di Alzheimer. Un dolore lancinante per tutta la famiglia, in particolar modo per Lunetta, che le era molto affezionata e che era solita trascorrere con lei gran parte del tempo libero.

“Io con mia madre avevo un rapporto molto forte, di scambio a tutti i livelli… era una donna molto curiosa, piena di interessi, intellettualmente molto vivace, per me vederla così era un dolore eccezionale”, ha affermato Lunetta. Le due donne, infatti, erano solite andare al cinema e a teatro insieme, scambiandosi opinioni e conversando sull’ultimo libro letto o l’ultimo film visto. Un rapporto davvero unico che ha reso il dolore della malattia ancor più difficile da sopportare.

“Fino a quando ha potuto l’ha portata al cinema, che lei adorava. Non le importava se poi appena uscite dalla sala non ricordava più nulla, bastavano quei momenti”, ha ricordato la Savino di fronte a una commossa a Toffanin (vi ricordate com’era quest’ultima prima del successo?).

I bei ricordi custoditi gelosamente

La madre della Savino era una donna di grande cultura e dalla mentalità aperta. Era infatti professoressa universitaria di letteratura italiana e parlare con lei era sempre stimolante per Lunetta, che dalla madre ha di sicuro ereditato la classe e la raffinatezza. Durante l’intervista, Lunetta ha dichiarato di conservare gelosamente tutti i bei ricordi che la legano alla mamma e di aver cancellato dalla sua mente i terribili momenti della malattia.

La Savino si è inoltre detta molto contenta che la madre abbia fatto in tempo, prima di morire, ad assistere al suo successo ottenuto con la partecipazione alla serie TV Un medico in famiglia. Per lei era infatti motivo di grande orgoglio venir riconosciuta per strada come la ‘mamma di Cettina’.

Durante la puntata di Verissimo, Lunetta è stata anche salutata con un videomessaggio dal collega Lino Banfi (anche lui ha dovuto fare in conti con terribile dramma). L’attore ha recitato con lei (nei panni dell’iconico nonno Libero) in Un medico in famiglia. “E’ una persona a cui voglio molto bene e con il quale ho condiviso più di 10 anni”, ha affermato Lunetta. Un duo davvero affiatatissimo, dentro e fuori dal set, anche se non si vedono spesso.