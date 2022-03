Lady Diana, svelato finalmente il segreto della sua bellezza

Lady Diana era nota per la sua bellezza intramontabile. Ma anche lei nascondeva qualche segreto di bellezza.

Fin dal suo ingresso nella famiglia reale, la Principessa Diana ha capito la grande importanza del make up e della routine di bellezza. Secondo la sua truccatrice, Mary Greenwell, nessuno dovrebbe sottovalutare questo importante aspetto.

Non c’è ombra di dubbio che Lady D rappresentava e rappresenta tutt’ora la perfezione in persona, dalla pettinatura all’uso del rossetto e ogni volta che appariva in pubblico, nulla veniva lasciato al caso. Come nel giorno del suo matrimonio, quando l’abbiamo vista fuoriuscire dalla carrozza dorata e percorrere la lunga navata della Saint Paul Cathedral per raggiungere il suo amato Principe e futuro marito.

Lady Diana, una bellezza ineguagliabile

Anche se la Principessa era di una bellezza naturale ineguagliabile, anche lei seguiva una precisa routine di bellezza.

Scopriamo insieme come Lady D si prendeva cura della sua pelle, quale make up utilizzava più spesso e la modalità di applicazione.

Lady Diana e la corretta routine di cura

Anche se la Principessa aveva naturalmente una pelle incredibile, non l’ha mai data per scontata. Infatti, Lady D si apprestava ogni giorno a pulirla, tonificarla ed idratarla. Non solo, utilizzava quotidianamente anche la protezione solare.

Riposo

Ebbene sì, sembra scontato ma anche dormire abbastanza gioca un ruolo importante nella routine di bellezza e lo è stato anche per Diana.

Infatti, la mancanza di sonno fa apparire la pelle pallida e stanca. Non solo, se non si dorme abbastanza si rischia di incrementare i propri livelli di stress, che possono di conseguenza aggravare tutte le condizioni della pelle.

Moderazione

Ovviamente, ogni tipo di attività deve essere fatta con moderazione, così come ha fatto la Principessa, la quale, per esempio, ha dato un taglio netto al bere.

Make up caratteristico per una bellezza mozzafiato

La ex moglie del Principe Carlo cercava sempre di avere una determinata tipologia di make up, iniziando con una crema idratante, un fondotinta adatto al suo tono di pelle, terminando poi con un correttore per sollevare la zona degli occhi. A volte, in base al tipo di occasione, veniva aggiunto del mascara e un rossetto.

Applicazione del mascara partendo dalle radici

Si tratta di una cosa che Lady Diana ha sempre fatto, almeno secondo la sua truccatrice, la stessa che le ha svelato questo piccolo trucchetto di bellezza.

Uscire sempre con del profumo

Lady Diana non usciva mai di casa senza qualche spruzzo di profumo. Del resto, si sa, il profumo è il tocco finale di bellezza, che completa il look di ognuna di noi.

Rischiare con i capelli

Lo ha fatto nel 1990, sul set di Vogue, quando la Principessa chiese al parrucchiere di poter procedere ad un taglio drastico di capelli.

Infatti, da quel momento ha detto addio ai capelli lunghi con cui eravamo abituati a vederla e ha dato il benvenuto ad un look più sportivo e androgino.