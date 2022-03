Isabella Ricci cambia vita dopo Uomini e Donne: il grande annuncio

Isabella Ricci, dopo l’addio a Uomini e Donne, cambia radicalmente vita: l’annuncio dell’ex dama del trono over spiazza tutti.

Isabella Ricci è stata l’antagonista di Gemma Galgani sin dal suo arrivo nel parterre del trono over di Uomini e donne. Elegante e raffinata, Isabella ha immediatamente conquistato le attenzioni del pubblico e la fiducia di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Con il tempo, Isabella ha discusso spesso con Gemma Galgani, ma anche con Armando Incarnato che ha avuto dubbi sui motivi che l’hanno spinta a partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi.

Anche Gianni Sperti, dopo aver appoggiato sempre Isabella, ad un certo punto ha cominciato ad avere dei dubbi, ma la scelta della dama di abbandonare il programma ha convinto tutti.

Isabella Ricci, fiori d’arancio dopo Uomini e Donne con Fabio Mantovani

All’interno di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha trovato l’amore. L’ex dama del trono over, infatti, dopo aver conosciuto Fabio Mantovani, giunto in trasmissione, ha deciso di lasciare il programma con lui. Tra loro, infatti, è nato un grande amore come hanno raccontato tornando come ospiti nel parterre del trono over nel corso di una puntata in cui ci sono state nuove frecciatine tra Isabella e Gemma Galgani.

Accanto a Fabio Mantovani, Isabella ha trovato il suo principe azzurro. Dopo l’addio a Uomini e donne, la coppia è diventata inseparabile. Tra viaggi viari, Isabella e Fabio stanno costruendo la loro favola d’amore, quella che continuano a sognare Gemma Galgani e Ida Platano che continuano ad essere unite dallo stesso destino.

Sicuri di aver trovato l’una nell’altro l’anima gemella, Isabella e Fabio sono pronti a compiere un grande passo. A svelare i dettagli della scelta fatta è stata proprio l’ex dama del trono over che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha annunciato il matrimonio con Fabio.

“Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina”, ha raccontato la Ricci. Una scelta condivisa anche dai figli dell’ex cavaliere che, come ha aggiunto Isabella, hanno accolto benissimo la notizia. “I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”, ha aggiunto ancora Isabella.

La coppia, dunque, tornerà presto a Uomini e Donne per annunciare il matrimonio e condividere la gioia con chi ha visto nascere il loro amore?