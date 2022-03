Gelato fatto in casa e buono come in gelateria? Ecco i trucchi

Scopri quali sono i trucchi da mettere in atto quando prepari il gelato a casa. Il risultato sarà semplicemente perfetto.

Con l’arrivo della stagione più calda e delle belle giornate di sole, la voglia di gelato si fa sempre più forte portando a desiderare di poter gustare questo particolare dolce più volte possibili.

Come fare, però, per poter mangiare qualcosa che sia buona ma al contempo naturale? Il segreto sta, come sempre, nel realizzare il tutto da partendo dalle giuste materie prime e dando così il via a qualcosa di buono e sano. Qualcosa che, in questo caso, delizierà il palato di tutti senza far male. Motivo per cui concedersi un gelato sarà molto più semplice. Come fare, però, a far sì che il gelato sia buono come quello che si acquista in gelateria?

Nella maggior parte dei casi, un gelato fatto in casa porta con se tutta una serie di problemi a cui non è sempre facile rimediare. Oggi, però, vi sveleremo alcuni dei trucchi da mettere in atto quando se ne prepara uno. Trucchi che porteranno alla realizzazione del gelato perfetto.

Gelato come in gelateria: i trucchi da mettere sempre in atto

Se anche tu sei un’amante del gelato, la prima cosa che devi sapere è che preparalo a casa non è così difficile. Il segreto sta infatti nel trovare un giusto metodo da portare avanti nel tempo. A ciò si dovranno unire ingredienti di primissima scelta.

Ed in grado quindi di offrire sapore e qualità a ciò che andrai a preparare. Detto ciò, ecco quali sono i trucchi che dovresti annotarti per poter ottenere il gelato dei tuoi sogni senza troppa fatica.

Scegliere ingredienti di qualità

L’uso di ingredienti di buona qualità è da sempre fondamentale per la buona riuscita di ogni ricetta. Nel caso del gelato è molto importante usare delle uova fresche e biologiche, del latte possibilmente fresco e della panna che abbia le stesse caratteristiche. Per il dolcificante si può optare per il classico zucchero o per un dolcificante dietetico (meglio se in polvere). Ciò che conta è non risparmiarsi nella scelta di ciò che serve e ricordare che ogni singolo ingrediente svolge un ruolo molto importante nella sua preparazione. Inoltre, puoi anche optare per gelati alternativi ma comunque golosi e più semplici da realizzare come, ad esempio, il gelato che si prepara con il frullatore.

Montare per bene gli ingredienti

Il gelato, si sa, deve essere spumoso e soffice. Una volta scelta la ricetta che desideri seguire è quindi molto utile montare tutti gli ingredienti. Per farlo ti basterà usare delle fruste e imprimere quanta più energia puoi nella sua preparazione. Montando gli ingredienti incamererai più aria e ciò ti aiuterà ad ottenere un gelato soffice, cremoso e spumoso. Esattamente come quelli super golosi che vedi in bella mostra negli espositori delle gelaterie.

Usare materie ricche di grassi è uno dei trucchi per il gelato

Per un gelato perfetto, senza girarci troppo intorno, servono i grassi. Il latte dovrà quindi essere intero e non dovrà mancare la panna. Se sei a dieta puoi optare per qualcosa a base di yogurt (montandolo bene con le fruste) ma devi anche essere pronta a scendere a compromessi e fare i conti con il fatto che non sarà buono come nel primo caso. In ogni caso sarà comunque un gelato e anche se meno cremoso potrà donarti comunque una buona esperienza di gusto.

Far uso degli addensanti

Il gelato rientra tra le creme e come queste ha bisogno di un addensante. Tra i più indicati ci sono la farina di guar o quella di semi di carrube. In alternativa si può provare anche con la fecola di patata. È importante ricordare che andrà pochissimo addensante e che questo dovrà essere inserito nel modo giusto e amalgamato al meglio con tutti gli ingredienti. Una volta inserito farà il suo lavoro donandoci un gelato molto più cremoso e piacevole da gustare.

Prepararne piccole quantità

Trattandosi di un gelato fatto in casa, è chiaro che la riuscita, per quanto simile a quello della gelateria, porterà con se delle differenze. La prima è quella relativa alla conservazione. Per far si che il gelato non ghiacci e che non si solidifichi troppo è essenziale non conservarlo per troppo tempo. Motivo per cui è preferibile prepararlo più spesso e solo nelle quantità che si desidera gustare. In questo modo si potrà contare sempre su un gelato fresco e ricco di gusto.

Una volta acquisiti i trucchi per preparare un buon gelato, ottenerne uno come quello della gelateria sarà molto più semplice e non ti costerà alcuna fatica. In questo modo potrai goderti qualcosa di buono e sano tutte le vole che vorrai, facendo felici anche i tuoi amici e avendo sempre pronto al consumo uno dei dolci estivi più buoni e apprezzati di sempre.