Essere alla moda senza spendere tanto si può: ecco 5 capi trendy low cost

Vuoi essere alla moda, ma non vuoi spendere un capitale? Ecco 5 capi trendy low cost per te.

La moda della primavera 2022 è ormai definita. Sappiamo già cosa andrà di moda e cosa no, cosa dobbiamo comprare, cosa invece regalare (non buttare, al massimo riciclare) e così via.

A questo proposito sappiamo anche che – nella moda ovviamente – più andiamo avanti più il passato ci tira a sè, ricordandoci che è esistito per un motivo e che non deve essere dimenticato.

E così nella primavera 2022 vedremo il ritorno di vecchi amici, quelli che non incontri da una vita, ma che poi ti sembra di non aver mai perso di vista.

Un esempio? I micro tailleur, ovvero minigonna e giacca coordinata, che stanno tornando ad essere un “top trend”.

Preferibilmente virato in una nuance pastello oppure in una tinta accesa e brillante, questo è un chiaro ritorno agli anni ’60, ma anche agli anni ’90, ai tempi di Ragazze a Beverly Hills con Alicia Silverstone per intenderci.

Questo capo, però, è solo l’apri fila di una lista lunghissima. Ma quanto costa avere questi abiti alla moda nel proprio armadio? Dipende: non deve necessariamente costare tantissimo. Non ci credi? Allora leggi la nostra lista di capi trendy low cost.

5 capi trendy low cost

Tra i capi alla moda di questa primavera spiccano le minigonne, i micro tailleur, gli abiti minimal, i pantaloni a vita bassa, i trench, gli abiti cut out.

Possiamo acquistarli senza però spendere troppo? Certo. Ecco quindi 5 capi trendy low cost.

Minigonna bordeaux

Il corto questa primavera vince su tutto: a dominare le passerelle di tutto il mondo sono state le minigonne, che regnano sovrane sulla moda di tutto il mondo e non trovano rivali.

Questa è un’altra reminiscenza Sixties – come il micro tailleur di cui sopra – e non smette mai di piacerci.

La mini che proponiamo è cool per definizione, bordeaux (che è un colore che può diventare in poche mosse sexy all’occorrenza, ma anche comoda). “Una gonna che ha tutte queste qualità non può essere anche economica”, penserà qualcuna. E invece lo è: su Shein costa soli 5 euro.

Abito minimal

Gli anni ’90 sembrano essere davvero una grande fonte d’ispirazione per la moda quest’anno.

Ed infatti tra i corsi e ricorsi storici nella moda, abbiamo visto tornare di corsa anche il trend del minimalismo lanciato sempre in quegli anni da icone di stile, come Carolyn Bessette Kennedy, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston.

Ecco quindi un abito semplicissimo, tutto bianco, corto, da accessoriare in modo equilibrato, adeguato, appariscente ma non troppo.

Questo capo è elegante, sofisticato e al tempo stesso perfetto per mille diverse occasioni, il massimo, no? In più su Shein costa soli 12 euro.

Pantaloni a vita bassa e biker jacket

Si parla tantissimo di pantaloni a vita bassa ultimamente. Sì, perchè noi ragazze degli anni ’90 li abbiamo conosciuti, amati, odiati, ma mai dimenticati.

E quest’anno alle sfilate si sono fatti notare come il trend che non ti aspetti. Tornati alla ribalta direttamente dagli Anni 2000, sono uno dei must have della primavera 2022.

Ecco quindi un semplicissimo pantalone nero a vita bassa, che può essere casual ma anche elegante: nel primo caso può essere abbinato ad una t – shirt e delle sneakers, nel secondo ad un crop top con dei tacchi a spillo ad esempio.

Da abbinare anche ad esempio alla giacca di pelle effetto biker, questi pantaloni sono acquistabili su Shein a soli 22 euro.

Trench

Il trench non tramonterà mai, ormai è chiaro a tutte. Ci saranno stagioni in cui verrà accantonato, messo da parte, lasciato nell’anta meno aperta dell’armadio. Altre in cui invece diventerà il pezzo forte di ogni outfit. Ma non sarà mai cancellato dalla nostra memoria (e dai nostri look).

Eccone quindi uno semplicissimo, modello “base” potremmo dire, che è perfetto per questa primavera ed è molto economico. Dove acquistarlo? Su Shein, a soli 23 euro.

Cut out

“Cut out”: letteralmente tagliare. Ed infatti questi capi – che siano abiti, oppure top – sono semplicemente tagliati in qualche punto.

Come sono collocati negli outfit di questa primavera? Esattamente al centro. Nel senso che sono uno dei capisaldi della moda di questa stagione, attorno cui possono essere costruiti infiniti outfit.

I fashion designer di tutto il mondo hanno lavorato per rendere questi capi accessibili a tutte e non segregarli ad essere solo di alta moda a prezzi inaccessibili per molte donne.

Ecco quindi un perfetto abito cut out arancione monocolore – con aperture sul petto e sulle gambe sotto forma di spacco anche abbastanza vertiginoso – che puoi trovare su Shein a soli 37 euro.

