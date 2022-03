Trucco over 50: come far apparire gli occhi più grandi ed espressivi

Occhi over 50: ce li hai piccoli e ti piacerebbe renderli più grandi? Con i nostri consigli di make up puoi farlo!

Non è un segreto che gli occhi più grandi e luminosi rendono lo sguardo più intenso. Ma se hai perennemente delle occhiaie o non hai semplicemente dormito abbastanza, non ci sono creme che tengano.

Però, grazie al make up e soprattutto grazie ai nostri consigli, potrai creare l’aspetto di occhi più grandi e illuminati. È abbastanza semplice, e può essere fatto con prodotti che probabilmente hai già nella trousse dei trucchi.

Occhi over 50, ecco come renderli più grandi

Hai provato un’infinità di creme e gel rinfrescanti ma senza successo? Con il nostro aiuto riuscirai ad ottenere quello che stai cercando.

Grazie ai nostri semplici ma efficaci consigli, sarai in grado di rendere i tuoi occhi più grandi in un batter d’occhio. Basta utilizzare il make up nel modo più adeguato. Ecco come fare.

Applica un ombretto scintillante

Usalo su tutta la palpebra. Prima dell’applicazione, tira un po’ la pelle, questo aiuterà il prodotto ad entrare in qualsiasi piega e linea. Dopodiché, prendi un pennello denso e soffice e applica l’ombretto leggermente sopra la piega. Termina sfumando verso l’alto e verso l’esterno.

Crea definizione con una tonalità più scura nella piega

Dopo aver applicato una tonalità più luminosa e scintillante sulle palpebre come base per il look, puoi far sembrare i tuoi occhi più grandi e luminosi aggiungendo definizione alla piega con un una tonalità più scura del tuo tono di pelle. Cerca, a questo punto, di dargli forma utilizzando il colore sopra la piega e sull’angolo esterno.

Sfuma verso l’alto e verso l’esterno, e per questo particolare look, prova ad usare un pennello da sfumatura affusolato, che aiuta a controllare esattamente dove si sta spargendo il colore.

Arriccia le ciglia

Arricciare le ciglia aiuta ad allargarle e ciò permette di ottenere un aspetto più sveglio. Questo potrebbe essere lo step più importante per far sembrare i tuoi occhi più grandi e più svegli. Perciò, prendi il piegaciglia aperto e posizionalo proprio in cima: dovrebbe inserirsi proprio nella cavità dell’occhio.

Quando pensi di aver inserito al suo interno tutte le ciglia, stringilo delicatamente assicurandoti di non pizzicare la pelle. Cerca di portare il piegaciglia il più vicino possibile alla radice delle tue ciglia, applicando qualche piccola pressione. Dopodiché, metti l’eyeliner, concentrandolo sugli angoli esterni degli occhi.

Questo è fondamentalmente il trucchetto: bisogna concentrarsi sull’angolo esterno dell’occhio. Non andare fino in fondo, inizia con la linea delle ciglia superiori, poi ripeti questo passaggio sulla linea delle ciglia inferiori, concentrandoti sempre solo sull’angolo esterno. Se ti va, puoi anche collegare le due linee.

Applica il mascara

Inizia dall’angolo esterno dell’occhio con le ciglia perché è lì che dovrebbe depositarsi la maggior parte del colore, per ottenere l’aspetto di occhi più grandi.

Puoi mettere il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori. Per quanto riguarda le ciglia inferiori, tirale dalla radice verso il basso per creare quella forma ampia e da bambola.