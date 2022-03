Ilary Blasi incanta prima dell’Isola dei Famosi: il look mozzafiato

Ilary Blasi, alla vigilia della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, incanta tutti con un look mozzafiato e fa un annuncio importante.

Ilary Blasi incanta tutti con la sua statuaria bellezza e un look mozzafiato. Dopo essere stata lontana dalla televisione negli ultimi mesi dedicandosi alla famiglia, Ilary è pronta a tornare in tv con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi per la quale avrà al suo fianco due nuovi opinionisti ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Prima di dare ufficialmente il via alla sua nuova Isola, la Blasi ha scelto d’incantare tutti con un outfit splendido e un annuncio riguardante proprio il reality show.

Passano gli anni, ma la Blasi diventa sempre più bella. Sempre in splendida forma, per presentare ufficialmente la sua Isola al pubblico di canale 5, si è presentata nello studio del Grande Fratello Vip con un look strepitoso.

Ilary Blasi, annuncio e lokk mozzafiato per lei: web incantato

Capelli raccolti, trucco semplice, ma più marcato sugli occhi, maglia bianca e jeans large, ma estremanete sensuali per Ilary Blasi che, nello studio del Grande Fratello Vip dove ha riabbracciato Alfonso Signorini, ha lasciato tutti senza parole. Per il ritorno nello studio dove è iniziata la sua avventura con i reality, la moglie di Francesco Totti ha scelto dei jeans della collezione Philipp Plein Primavera/Estate 2022 il cui costo si aggira dai 1.200 agli oltre 1.500 euro.

Sono passati ormai anni dall’inizio della carriera della Blasi che, nel corso del tempo, è cambiata molto, ma la sua bellezza è innegabile. Il pubblico, tuttavia, la apprezza non solo per la bellezza, ma anche per la professionalità, schiettezza e capacità di entrare nelle case con assoluta semplicità.

Moglie e mamma innamorata di Christian, Chanel ed Isabel, Ilary, da lunedì 21 marzo, entrerà nelle case degli italiani con l’Isola dei Famosi. A tal proposito, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. [Il reality, ndr] dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”.

E su cosa fa poco prima della puntata, ha aggiunto: “Mangio prima della puntata, ma non tantissimo: riso e pollo. Infatti dopo ho una fame bestia! Quando torno in albergo, verso le due di notte, mi faccio una camomilla con le fette biscottate e va meglio. Mi addormento verso le tre del mattino, poi il giorno dopo torno di nuovo a Roma in treno o in aereo. Faccio la pendolare”.