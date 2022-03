Pizza in teglia: ecco i trucchi per renderla morbida e digeribile

Preparare una pizza in teglia fatta in casa morbida e digeribile: con questi trucchi si può, scopriamo i passaggi giusti.

La pizza è buona in ogni sua forma e l’Italia è la patria di questo cibo divino che piace praticamente a tutti. Prepararla in casa regala sempre grandi soddisfazioni ma non sempre i risultati sono quelli sperati.

Spesso infatti capita di commettere alcuni passi falsi e di preparare una pizza fatta in casa poco digeribile, troppo salata, o dura. Alle volte l’impasto diventa troppo gommoso e la pizza finisce per asciugarsi.

Insomma, capita di commettere degli sbagli. Ma per fare la pizza in teglia in casa e renderla morbida e digeribile esistono alcuni trucchi che ci permetteranno di ottenere un risultato perfetto. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco i trucchi per una pizza in teglia morbida e digeribile

Tonda, alta, bassa, soffice, morbida, rettangolare, al taglio e così via. Di varietà di pizze ne esistono davvero tante e in Italia siamo dei veri maghi della pizza. Spesso ci cimentiamo anche nel prepararla in casa nei più disparati modi.

Man mano che la facciamo poi affiniamo le tecniche di preparazione e diventiamo sempre più esperte nella realizzazione. Carpiamo suggerimenti e trucchi dai più grandi chef e pizzaioli e magari proviamo anche a metterli in pratica.

C’è chi preferisce seguire la ricetta di famiglia, e chi invece si cimenta in nuovi esperimenti. Fatto sta che quando desideriamo preparare una pizza in teglia fatta in casa dobbiamo seguire alcuni piccoli accorgimenti per far sì che venga morbida e digeribile. Scopriamo quali sono.

1) Non esagerare con il lievito. La ricetta della pizza a lunga lievitazione prevede l’utilizzo di 2 grammi di lievito, ma se non vogliamo aspettare tempi tanto lunghi se può mettere di più. Fino a 10-15 grammi ogni 400-500 grammi di farina. Il consiglio però è di non esagerare con il lievito altrimenti rischiamo di appesantire la pizza e renderla poco digeribile. Meglio aspettare qualche ora in più di lievitazione e mettere meno lievito.

2) Aggiungere un cucchiaino di zucchero. Mescoliamo al lievito di birra e l’acqua tiepida un cucchiaino scarso di zucchero, aiuterà moltissimo l’impasto a lievitare. Se ne mettiamo troppo però potremmo ottenere l’effetto contrario.

3) Mettere un pizzico di bicarbonato. Ma solo alla farina e non al lievito. Esso è capace di rendere l’impasto più soffice e leggero.

4) Non lavorare troppo l’impasto. Altrimenti si rompe la maglia glutinica e l’impasto diventa gommoso.

5) Usare il vapore. Un altro dei segreti per far lievitare la pizza come si deve è servirsi del vapore. Esistono anche forni a vapore, altrimenti possiamo creare umidità nel forno spento aggiungendo un recipiente d’acqua.

6) Cuocere ad alte temperature. Se il forno di casa ce lo consente è sempre consigliato cuocere la pizza ad una temperatura alta così che la cottura sarà più veloce e l’impasto non si asciugherà. Meglio la modalità ventilata, e come temperatura attestarsi sui 230°-250° C.



7) Usare teglie antiaderenti. Per evitare che la pizza si attacchi sul fondo della leccarda è bene usare quelle antiaderenti ma anche mettere un foglio di carta da forno sotto.