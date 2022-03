E’ stata una delle allieve più amate di Amici: oggi è la moglie di Alessandro Tersigni

Si tratta di una delle allieve più amate nel talent show di Amici di Maria De Filippi. Oggi è mamma ed è moglie dell’attore Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni è sicuramente uno degli attori più amati del piccolo schermo italiano. L’uomo ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a numerose fiction di successo, che hanno attirato l’occhio del grande pubblico italiano.

Il noto attore è sposato da qualche anno con Maria Stefania Di Rienzo, nota ballerina e allieva del talent show Amici di Maria De Filippi.

I due si sono incontrati nel 2010, grazie ad amici in comune e successivamente hanno deciso di sposarsi dopo 10 anni. Da allora, non si sono più separati e hanno dimostrato più volte di essere davvero molto uniti e felici. “E’ l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito“, ha detto infatti l’attore nel corso di un’intervista, “la stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. Mi sostiene sempre. E’ unica, è molto importante per me“.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Rienzo, la storia d’amore

Dalla storia d’amore fra Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Rienzo, è nato il loro primogenito Filippo (2017) e sta per arrivare il secondo figlio, così come l’amica e collega Valeria Gravina ha rivelato al programma televisivo di Marco Liorni, “Italia sì”.

Tuttavia, la notizia della presunta gravidanza non non è ancora stata ufficializzata dal diretto interessato: del resto, è sempre stato molto riservato e non ha mai voluto rivelare molti dettagli sulla sua vita privata.

Si pensa che Tersigni abbia deciso di aspettare, prima di dare conferma della seconda gravidanza di sua moglie. Non resta che attendere, per scoprire quando potrà esserci l’ufficialità dell’evento.

Tuttavia, il giovane attore divenuto famoso e richiesto grazie alla partecipazione del 2007 al Grande Fratello, ha pubblicato sui suoi profili social una foto di se stesso con una descrizione al quanto enigmatica:” Eccomi qui post covid post botta sul naso di mio figlio post fine lavorazione post famiglia allargata! Un saluto a tutti fan del pds che continuano numerosi a seguirci..”

Oltre a diventare mamma bis, la ex ballerina del noto talent show di Canale 5 ha deciso di prendere una strada professionale simile a quella che conduceva in Tv, infatti è diventata un’insegnante di gyrotonic.