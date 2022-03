Gli accessori più trendy del momento! Ecco come averli spendendo poco!

Gli accessori più trendy del momento sono la ciliegina sulla torta dei nostri outfit, e per questo motivo dobbiamo averli assolutamente! Ma quali bisogna scegliere? E quanto dobbiamo spendere? Ecco tutte le risposte in questa guida di stile targata CheDonna!

Negli anni passati la moda minimale e vintage aveva accantonato leggermente l’uso degli accessori. Ma dall’ultimo anno i brand di lusso hanno capito l’importanza degli accessori per creare look unici e d’impatto, per questo motivo gli accessori sono tornati, nuovamente, ad essere trendy! Quindi oggi in questa guida di stile targata CheDonna scopriremo come scegliere gli accessori più trendy del momento e come farli nostri spendendo pochissimo!

Ogni look che si rispetti comprende almeno un accessorio: quel piccolo dettaglio che fa slittare il nostro outfit da FLOP a TOP.

Ma scegliere l’accessorio giusto non è un gioco da ragazzi. Bisogna studiare le tendenze, capire cosa valorizza di più la nostra fisicità, e soprattutto bisogna fare ricerca per capire come poter risparmiare!

Perché il fashion degli ultimi anni è attento agli sprechi, e acquistare senza prestare attenzione al nostro portafoglio non è più trendy!

Allora entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli accessori più trendy del momento e come poterli acquistare spendendo poco!

Gli accessori più trendy del momento sono questi, e si possono acquistare low-cost su SheIn!

Nell’infinito e vastissimo mondo degli accessori solo alcuni sono di tendenza in questo momento! Quali sono? E quanto costano? Scopriamolo insieme!

La prima cosa da sapere è che in questo periodo si da importanza a tutta quella tipologia di accessori che vadano ad abbellire ed adornare il viso: quindi collane, cappelli, occhiali da sole, cerchietti, fermagli e quant’altro.

Come abbiamo detto più volte, però, non bisogna mai spendere una fortuna per seguire le tendenze del momento, ma sapere cosa acquistare e dove!

Ad esempio noi di CheDonna abbiamo selezionato per voi una serie di accessori di super tendenza, da poter acquistare a basso costo su SheIn:

cappello basket: l’accessorio più sportivo e più richiesto è decisamente il cappello con la visiera. Da scegliere colorato ma semplice. Su SheIn potete acquistare il vostro cappello con visiera in color verde con scritta a € 3,75.

l’accessorio più sportivo e più richiesto è decisamente il cappello con la visiera. Da scegliere colorato ma semplice. Su SheIn potete acquistare il vostro cappello con visiera in color verde con scritta a € 3,75. fermagli con perle: come abbiamo detto gli accessori per capelli sono decisamente la novità di quest’anno. Potete trovare su SheIn una coppia di fermagli grandi adornati con delle perle a € 1,75.

come abbiamo detto gli accessori per capelli sono decisamente la novità di quest’anno. Potete trovare su SheIn una coppia di fermagli grandi adornati con delle perle a € 1,75. occhiali squadrati: molte influencer stanno amando questo modello di occhiali da sole, e anche noi. Gli occhiali dalla forma squadrata leggermente a punta sull’estremità sono il modello da avere assolutamente. Su SheIn potete acquistarlo a € 4,50.

molte influencer stanno amando questo modello di occhiali da sole, e anche noi. Gli occhiali dalla forma squadrata leggermente a punta sull’estremità sono il modello da avere assolutamente. Su SheIn potete acquistarlo a € 4,50. fascia per capelli: ultima ma non per importanza è la fascia per capelli effetto bandana, da acquistare assolutamente in vista dell’estate. Su SheIn potete trovarla nella fantasia zebrata a € 2,25.

Come vedete per rimanere al passo con le tendenze non serve spendere tutto il nostro patrimonio, ma conoscere le tendenze e avere buon gusto! A proposito, ecco i migliori capi di Zara da acquistare a meno di € 50!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli accessori del momento low cost.

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le tendenze del momento!