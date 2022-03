I migliori capi di Zara da acquistare adesso a meno di € 50!

I migliori capi di Zara da acquistare adesso sono l’ultima tendenza in fatto di fashion e costano meno di € 50! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come fare shopping da Zara, per essere trendy spendendo poco!

Non è mai semplice rimanere al passo con le tendenze, soprattutto in questo momento storico in qui la moda è in continua evoluzione. Noi fashion lovers facciamo fatica a metabolizzare una tendenza che già i big della moda ce ne propongono un’altra. In più questi continui cambiamenti nel settore non fanno bene neanche alle nostre economie, perché finiamo per spendere soldi in capi che non riusciamo ad utilizzare. Qual è la soluzione? Scopriamola in questa guida di stile targata CheDonna!

Una delle cose che stiamo imparando in questo momento storico è dare importanza alle cose che abbiamo senza dare nulla per scontato.

A volte per stare al passo con le tendenze ci facciamo ammaliare dai social media e dalle nostre influencer preferite che ci propongono ogni giorno articoli nuovi. Così facendo compriamo compulsivamente tutto ciò che ci viene proposto, senza pensare agli sprechi, alle nostre economie, e al fatto che dobbiamo ancora utilizzare i capi dell’ultima seduta di shopping compulsivo.

Tenete a mente una cosa: non è per niente trendy possedere tanti vestiti se poi non vengono utilizzati! Fate ordine nel vostro armadio, vedete quali articoli dovete ancora indossare, quali sono da riciclare e quali invece non mettete più. Una volta fatto ciò siete pronte allo shopping, quello serio!

Si perché con questa guida di stile targata CheDonna oggi scopriremo come acquistare alcuni dei capi più trendy del momento, del brand più trendy, a meno di € 50!

Siete pronte? Iniziamo!

I migliori capi di Zara: ecco come fare shopping da Zara e spendere meno di € 50!

Il primo passo da fare quando vogliamo fare shopping è la “ricerca”: andiamo sui siti web dei nostri negozi preferiti e vediamo quali articoli ci mancano, i prezzi, i colori e tutti i dettagli. In questo modo avremo già un’idea chiara su cosa comprare e dove.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli articoli più trendy del momento da acquistare da Zara a meno di € 50!

La prima cosa da sapere su Zara è che sul sito ufficiale del brand esiste una voce chiamata “da non perdere” dove potete trovare tutti i capi più trendy del momento, da quelli più basici a quelli più particolari. In questo modo potete già avere un’idea chiara sui capi di tendenza e sui vari prezzi. Una vota individuati gli articoli da acquistare siete pronte allo shopping!

Noi di CheDonna ad esempio abbiamo selezionato 4 articoli, da avere assolutamente per la prossima stagione, tutti a meno di € 50:

jeans dritto a vita alta : il jeans straight ossia con taglio dritto in gamba, a vita alta e corto in caviglia è il MUST del 2022. Da utilizzare in qualsiasi occasione e super versatile. Potete acquistarlo da Zara a € 29,95.

: il jeans straight ossia con taglio dritto in gamba, a vita alta e corto in caviglia è il MUST del 2022. Da utilizzare in qualsiasi occasione e super versatile. Potete acquistarlo da a € 29,95. top cropped crochet: il crop top è il capo da avere nell’armadio sempre. Da Zara potete acquistare un crop top effetto uncinetto a € 19,95. In più sapevi che il crop top è perfetto per valorizzare una fisicità dal seno piccolo?

il crop top è il capo da avere nell’armadio sempre. Da potete acquistare un crop top effetto uncinetto a € 19,95. In più sapevi che il crop top è perfetto per valorizzare una fisicità dal seno piccolo? borsa crochet: altra tendenza del momento è la borsa colorata effetto crochet. È possibile acquistarla da Zara in color corallo al costo di € 17,95.

altra tendenza del momento è la borsa colorata effetto crochet. È possibile acquistarla da in color corallo al costo di € 17,95. sandali sabot con tacco: altra tendenza del 2022 riguarda le scarpe con il tacco, rigorosamente extra e colorate. Da Zara potete trovare un sandalo sabot color rosa con fascette e tacco fino. Costo € 39,95.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli articoli più trendy del momento da acquistare da Zara a meno di € 50.

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità in fatto di moda, società e molto altro!