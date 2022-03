Harry sbaglia ancora: la nuova, terribile offesa alla Regina Elisabetta

Il Principe Harry offende ancora una volta la famiglia Reale e la memoria di suo nonno. Tutta “colpa” degli Invictus Games.

Gli Invictus Games sono una manifestazione sportiva riservata esclusivamente agli atleti provenienti dalle forze armate e che hanno subito una ferita di guerra tanto grave da provocare una disabilità permanente.

In virtù del suo profondo legame con le Forze Armate, il Principe Harry divenne il “patrono reale” naturale per questa importante manifestazione.

Nel corso degli anni l’iniziativa patrocinata da Harry è cresciuta sempre di più, sia a livello di numero di partecipanti sia a livello di prestigio nazionale e internazionale.

Harry è sempre stato molto orgoglioso degli Invictus Games e si è sempre speso al massimo per dare visibilità alla manifestazione e soprattutto sostegno morale e psicologico agli atleti che vi prendono parte.

Non essendo più parte della Famiglia Reale inglese per sua propria scelta, il Principe Harry avrebbe dovuto rinunciare agli Invictus Games di quest’anno, eppure ha deciso diversamente.

Il Principe Harry vola agli Invictus Games ma non in Inghilterra

Tra pochi giorni, cioè all’inizio di Aprile, verrà celebrata una messa ufficiale per il primo anniversario della morte del Principe Filippo. Harry, ovviamente, era stato invitato a prendere parte alla cerimonia insieme a sua moglie e ai suoi figli.

In particolare si sperava che il ricordo del Principe Filippo fosse l’occasione ideale per fare i modo che la Regina Elisabetta conoscesse Lilibet. Da quando la bambina è nata, infatti, non ha mai messo piede su suolo britannico e quindi non ha mai conosciuto la famiglia paterna.

Nonostante le speranze dei più il ritorno di Harry in Inghilterra è sfumato a causa di “problemi organizzativi” che sono stati sollevati dal Principe.

Secondo Harry infatti la sua famiglia non avrebbe potuto godere di un’adeguata protezione personale nel Regno Unito. Un tempo tale protezione era assicurata dallo staff della Famiglia Reale ed era pagata con i soldi dei sudditi britannici.

Tornando in Inghilterra, Harry avrebbe dovuto pagare per la protezione dei suoi figli e di sua moglie come aveva fatto Carlo tempo prima, ma il Principe ha dimostrato di avere molto meno stile di suo padre.

Affermando di non essere riuscito a trovare un accordo soddisfacente, Harry ha fatto sapere che diserterà la messa per Filippo.

Per quanto questo boccone fosse già piuttosto amaro per la Famiglia Reale, era stato gestito con la solita discrezione e Buckingham Palace non aveva risposto alla dichiarazione ufficiale di Harry. Il Principe ha affermato che “spera di riuscire a tornare presto” nel proprio Paese di origine, ma non ha detto né quando né come intende farlo.

Il vero problema diplomatico si è scatenato però nel momento in cui Harry ha reso pubblico un video piuttosto comico che lo vede vestito di arancione.

Con il video in questione, realizzato insieme a vari atleti Olandesi, Harry annuncia di essere prontissimo a partecipare agli Invictus Games 2022 che si terranno in Olanda.

Per dimostrarlo impara un po’ di Olandese, indossa un cappellino arancione e, colpo di scena, si toglie la felpa. Quello che emerge è un “ginger husband” (come lo ha recentemente chiamato il padre di Meghan Markle) vestito dello stesso colore dei suoi capelli e soprattutto entusiasta.

Evidentemente Harry non si sente in pericolo negli Stati Uniti (il Paese dove circolano più armi in assoluto) e nemmeno in Olanda, ma avverte una seria minaccia sulla sua famiglia al solo pensiero di tornare nel Regno Unito.

Per molti, è solo un pretesto per tagliare completamente i ponti con la Famiglia Reale. Per altri è la dimostrazione che Harry sta facendo di tutto per far soffrire la nonna a cui era tanto legato.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!