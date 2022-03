Errori di stile con i jeans skinny da evitare se vuoi copiare Kate Middleton!

Gli errori di stile con i jeans skinny sono assolutamente da evitare, se ami creare look chic come quelli di Kate Middleton! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come essere trendy e elegante coni jeans skinny!

Conosciamo tutti Kate Middleton. Con il tempo abbiamo imparato ad apprezzarla non solo per la sua appartenenza alla famiglia reale ma soprattutto per lo stile innato! I suoi outfit giornalieri casual chic, e quelli invece più eleganti importanti ma composti, ci fanno apprezzare la duchessa di Cambridge giorno dopo giorno. Ma se pensate che i look di Kate Middleton siano semplicemente belli vi sbagliate di grosso! I suoi look seguono tutte le regole del fashion alla perfezione! Ad esempio, quali sono le regole per evitare gli errori di stile con i jeans skinny per essere chic come Kate Middleton?

I jeans skinny da quando sono entrati nella nostra vita non li abbiamo più abbandonati!

Sono stati portavoce di molte tendenze, da quelle più estreme a quelle più classiche. Una cosa è certa: tutte noi possediamo almeno un jeans skinny nell’armadio.

Ma di jeans aderenti ed elasticizzati in commercio ne esistono tanti tipi, e non sempre scegliere quello che fa per noi è un gioco da ragazzi. In più, non è neanche semplice creare outfit di tendenza con i jeans skinny senza incorrere nell’errore di stile!

Esatto! Perché il jeans skinny è uno dei capi che nasconde più insidie di tutti.

E allora come creare outfit trendy con questa tipologia di pantalone copiando lo stile di Kate Middleton senza inciampare nell’errore di stile? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Errori di stile coni jeans skinny: maglie aderenti e tacchi pump da evitare assolutamente!

Kate Middleton riesce sempre a trovare il connubio perfetto tra più capi di genere differente per combinarli alla perfezione. Ad esempio è in grado di creare un look composto da jeans skinny e sneakers, abbinando il tutto con una maglia basica e una giacca blazer!

Il primo passo da compiere per creare degli outfit alla Kate Middleton è scegliere il jeans skinny che fa per noi:

notate bene il colore del jeans. Per scegliere un modello che vada bene sia per outfit casual che più formali dovete scegliere un lavaggio che non sia sfumato, che non sia ne troppo scuro e neanche troppo chiaro. Niente strappi o inserti lavorati. Il jeans skinny deve essere semplice dal lavaggio del denim medio. il jeans skinny per essere chic non deve essere a vita bassa, ma almeno a vita media e deve arrivare a coprire la caviglia lasciandone solo un centimetro scoperta.

Una volta che avete scelto il vostro jeans, siete pronte per creare i look. Quali errori di stile dovete evitare?

pancia scoperta: il jeans skinny è già un pantalone sportivo, se usato con maglie corte diventa in un attimo terribile. Usate sempre maglie lunghe che coprano i fianchi, soprattutto se volete indossarli per andare in ufficio. maglie aderenti: creare outfit troppo aderenti non sempre vanno bene. In alcune occasioni per essere più chic bisogna evitare almeno la maglia aderente. Ad esempio Kate Middleton utilizza sempre maglie morbide quando indossa i jeans skinny. A proposito, sapevate che le maglie aderenti con scollo a V sono la tip perfetta per valorizzare una fisicità dal seno piccolo? scarpa con tacco: ultimo errore madornale da non commettere mai con i jeans aderenti è utilizzare le scarpe con tacco pump, ossia con il plateau. Utilizzate sempre scarpe flat. Se invece volete utilizzare il tacco optate per una classica décolleté dal tacco fino. Sarete chic!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista gli errori di stile da non commettere mai con i jeans skinny per avere un look chic alla Kate Middleton!

Alla prossima guida di stile, il divertimento e lo stile sono assicurati!