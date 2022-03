Sei una donna curvy? Ecco cosa dovresti indossare (e perché)

Se sei una donna curvy, ecco cosa dovresti indossare per valorizzare le tue forme al meglio e slanciare la figura.

La prima cosa che dobbiamo dire è che non è mai il nostro fisico ad essere sbagliato, al massimo sono gli indumenti che indossiamo che non sono adatti a noi.

La prima regola per vestirsi bene è dimenticare ciò che ci piace ed accogliere l’idea di indossare solo ciò che ci valorizza, mette in risalto i nostro punti forti e “nasconde” i difetti piccoli e grandi che inevitabilmente abbiamo.

Quindi, se sei una donna curvy quali sono gli indumenti che non dovresti mai indossare? Te lo diciamo noi.

Sei sei una donna curvy ecco cosa dovresti indossare

Partiamo dal presupposto che una donna curvy può indossare tutto ciò che desidera e smettiamola di fare discorsi antiquati simili a quelli che si fanno sulle over 50 (che non possono più permettersi alcuni capi).

Detto ciò, però, è chiaro che ad ogni fisico corrispondono degli outfit perfetti. Se sei una donna curvy, quindi, ecco cosa non dovresti indossare.

Evita i leggings

Diciamo subito una cosa: i leggings mettono in risalto ogni minima imperfezione e a volte stanno male anche alle dona convenzionalmente definite “snelle”, che infatti spesso tendono comunque ad evitarli.

Ergo, se hai un fisico curvy non dovresti indossare i leggins neanche sotto tortura.

Non si tratta di una regola del fashion system, sia chiaro: il mondo della moda accoglie con piacere questo capo (ma se lo indossa Irina Shayk è un altro conto).

L’intimo giusto è importante

Scegliere il giusto intimo è importante: no a slip a vita bassa, troppo stretti, che tendono a creare i segni sul punto vita oppure sulle cosce (la antiestetica ciambella).

Se commetti questo errore (gravissimo) rovinerai anche il più cool dei look con questo tipo di intimo. Sì a culotte, body, intimo a vita alta.

Prediligi abiti ad A

I tessuti super stretch e aderenti – come il jersey e gli abiti in maglia – tendono ad evidenziare i rotolini (soprattutto sulla pancia, sui fianchi e sulla schiena all’altezza del reggiseno), quindi se sei una donna curvy non li dovresti mai indossare, in nessuna occasione e questa regola non accetta eccezioni purtroppo.

Cosa dovresti indossare invece? Qualsiasi abito più morbido innanzitutto e soprattutto gli abiti ad A, perché questa forma minimizza tutto ciò che vogliamo minimizzare.

Sì ai colori (accesi e non)

Se sei una donna curvy puoi utilizzare tutto ciò che desideri (capi dai colori accesi, monocolore, abiti a fantasia), ma se vuoi togliere otticamente qualche chilo, dovresti comunque prediligere alcuni colori.

Tra questi ricordiamo il nero, il marrone, il grigio, il blu, il bordeaux, ad esempio. In ogni caso, però, assolutamente non devi indossare capi con righe orizzontali, che allargano la figura (e stanno malissimo a tantissime donne anche slanciate di natura).

Occhio agli abbinamenti

Considerando che i colori chiari e sgargianti tendono a richiamare l’attenzione, se vuoi far sembrare la figura più sottile, dovresti evitare i contrasti troppo forti e puntare sulla stessa tonalità in diverse sfumature.

Inoltre attenzione alle stampe perchè catalizzano l’attenzione magari nei punti sbagliati. Quindi se scegli capi che le hanno fai attenzione a dove sono posizionate.

Usa gli scolli a V

Questo punto è semplicissimo: gli scolli tondi o a barca tendono ad allargare, stop. Non dobbiamo aggiungere niente, se vuoi sembrare più slanciata devi evitarli e basta.

Per perdere visivamente qualche centimetro sul busto, dovresti invece indossare maglie o abiti con lo scollo a V perché tendono al contrario ad allungare e snellire la figura.

Ottimi i cappotti lunghi

Allo stesso modo, i bomber ed i piumini dalla forma troppo corta e materiali troppo ingombranti tendono ad ingrossare. Meglio quindi optare per un cappotto lungo, che nasconde qualche difetto ed allunga la figura.

Prediligi la vita alta

Qui riprendiamo lo stesso discorso affrontato prima sull’intimo: i pantaloni, i jeans, le gonne a vita bassa stringono, mettono in risalto i famosi “rotolini” e spesso li accentuano anche, facendoli sembrare più di quello che realmente sono.

Vogliamo questo effetto? Ovviamente no. Quindi fai un favore a te stessa, inizia a comprare solo capi a vita alta che, soprattutto se indossati con la cintura, creano un effetto ottico “pancia piatta” e allunga ancora di più la vita e comunque snelliscono. Provare per credere.

No all’oversize

Molte donne curvy pensano erroneamente – e sottolineiamo erroneamente – che coprirsi con abiti oversize sia la soluzione migliore per camuffare i chili di troppo.

Non c’è niente di più sbagliato: non fanno altro che ingrossare ancora di più la figura. Quindi vanno aboliti come i capi a vita bassa.

Non indossare solo pantaloni

Un altro errore che si commette quando si è curvy è quello di pensare di poter indossare solo pantaloni, magari per la paura di mostrare le gambe.

Anche questo è sbagliatissimo. Alcuni indumenti – come i tubini e gli abiti dalle linee morbide – valorizzano moltissimo le curve senza schiacciare la figura ed altri – come gli abiti a impero – sono eleganti, chic, perfetti per feste ed eventi vari.

La scelta della scarpe è importante

Qui dobbiamo farci molto serie. I sandali alla schiava e le lace-up shoes – che piacciono praticamente a tutte le ragazze e le donne – stanno bene sulle gambe slanciate, per così dire.

Calcoliamo anche che dopo aver camminato tanto, spesso (soprattutto quando fa molto caldo) ci ritroviamo con gambe e piedi gonfi e rischiamo di cadere nel cosiddetto “effetto salamella”.

Altra scarpa da evitare assolutamente sono gli stivali a metà polpaccio (soprattutto se non sei altissima). Creando una linea orizzontale nel bel mezzo della gamba, non fanno altro che tagliarla e farla sembrare più tozza.

Per quali modelli optare? Ad esempio per le pumps a punta (specialmente nude, che fanno sembrare le gambe più slanciate), i tronchetti con tacco largo e gli stivali al ginocchio (magari con un po’ di tacco o un po’ di platform).

Scegli cardigan aperti

Perchè indossare cardigan chiusi, quando esistono quelli aperti che stanno benissimo alle donne curvy? Ancora meglio se lunghi fino ai fianchi.

Questi capi, infatti, con sotto una camicia o un sottogiacca non troppo aderente, aiutano a nascondere pancia e fianchi, perchè creano due fasce verticali, che allungano la figura.

Se poi sei una donna curvy e vuoi conoscere 10 regole d’oro per te, ecco l’articolo che fa per te.