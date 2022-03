Una Vita Anticipazioni: nuovo amore per Casilda? Un incontro inaspettato

By

Una Vita anticipazioni. Casilda è al centro dell’attenzione. Per la domestica è in arrivo un nuovo amore? Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Casilda conosce Martinez

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, la domestica conosce un nuovo personaggio, Martinez, molto simile al defunto marito Martin. In realtà…

Foto dal WebCose strane e bizzarre succederanno nei prossimi episodi in onda su Canale 5 di Una Vita. Le anticipazioni della soap iberica ci diranno che avverrà uno stranissimo evento che sconvolgerà la vita quotidiana di Casilda Escolano (Marita Zafra).

Ebbene sì, stavolta la nostra attenzione si rivolgerà verso un’altra domestica di Acacias e non Soledad, di cui abbiamo a lungo parlato per la sua stranezza e relazione segreta.

La domestica si troverà infatti ad avere a che fare con Martinez, un venditore di caramelle che sarà identico al defunto marito Martin (Javi Chou).

Da quello che sappiamo grazie alle anticipazioni, la storyline prenderà il via quando gli abitanti di Acacias si prepareranno a ricordare i loro morti in occasione della festività del 2 novembre.

Quale occasione migliore per ricordare la prematura scomparsa del marito MArtin? Infatti Casilda, a seguito di una serie di flashback, ricorderà il giorno in cui l’uomo è passato a miglior vita per salvare Diego Alday (Ruben de Eguia).

La prima a rendersi conto del malessere di Casilda sarà Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), che cercherà di starle vicino, ma nulla sembrerà restituire alla donna un po’ di pace. Almeno finché in un normale e consueto giorno giù al colle di Acacias un uomo apparirà nel quartiere per vendere le sue caramelle, ma nessuno sembrerà prestargli particolare attenzione

Al contrario, Casilda resterà letteralmente attonita quando non potrà fare a meno di notare che il venditore ambulante è praticamente identico a Martin e, facendosi un po’ di coraggio, cercherà ogni tipo di pretesto per scambiare quattro chiacchiere con lui.

In tal senso, bisogna però precisare che Martinez avrà un atteggiamento decisamente formale con Casilda e si limiterà a trattarla come una cliente qualsiasi. Un particolare che, ovviamente, non farà felice la Escolano, anche perché nessuno – a parte lei – avrà notato la presenza dell’uomo.

Non a caso, la donna arriverà addirittura a pensare che lo “sconosciuto” possa addirittura essere un fantasma.