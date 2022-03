Ami la giacca di pelle? Ecco 5 modi di indossarla in primavera

Se ami la giacca di pelle, ma non sai con cosa la puoi indossare adesso che la primavera incombe, leggi questo articolo e scoprirai 5 abbinamenti adatti a tutte le esigenze.

La giacca di pelle piace a tutte le donne di tutte le età. A 20 anni ti aiuta a farti sentire sicura di te, a 30 ti fa sentire a tuo agio in ogni occasione, dai 40 in su ti conferisce un’immagine rock che ringiovanisce e ti dà quel tocco di sensualità che non guasta mai.

Questo capo non tramonta mai, è femminile, sexy, wild, può essere adattata a diverse occasioni ed abbinata in tantissimi modi. L’abbiamo vista in tantissimi film e telefilm (chi non ricorda Fonzie di Happy Days, oppure non l’ha mai vista addosso ad attori come James Dean e Marlon Brando a partire dagli anni ’50?).

Ma in realtà la sua storia è molto antica. Il suo ingresso nel mondo della moda risale all’inizio del secolo scorso, precisamente al 1905 quando, in Brompton Road a Londra, stava per aprire il negozio Allweathers.

La campagna pubblicitaria era decisamente rivoluzionaria per l’epoca. La modella protagonista, infatti, indossava un corsetto bianco in pizzo abbinato a pantaloni e stivali da motociclista, cosa mai vista prima. Con lo slogan “Leather motor clothing for ladies” si celebrava l’ingresso ufficiale della giacca di pelle nel mondo della moda, ma nessuno immaginava che sarebbe diventata poi iconica.

Negli anni, ha cambiato nome – passando da “flying jacket”perché indossato solo dagli aviatori, a Perfecto nel 1928, la giacca preferita dai motociclisti – e forma, ma è rimasta sempre nel cuore di tutti e tutte.

Così oggi la giacca di pelle continua ad essere un must per tutte noi, ma spesso siamo a corto di idee su come la possiamo indossare. Ecco quindi 5 outfit creati partendo proprio da questo capo.

5 modi di indossare la giacca di pelle

Come possiamo abbinare la nostra giacca di pelle preferita? In tantissimi modi, partiamo già dicendo questo. In effetti ci troviamo davanti un capo estremamente versatile, adatto a tantissimi contesti anche molto diversi tra loro.

Di giorno, di sera, per andare ad un party esclusivo: la nostra giacca può accompagnarci davvero ovunque. In ogni caso, ecco 5 modi di abbinare la giacca di pelle ed essere sempre impeccabile. A proposito, se vuoi conoscere quali sono gli errori da non commettere assolutamente quando indossi la tua giacca di pelle, te li diciamo noi.

Giacca di pelle, vestito colorato e anfibi

Questo look è rock, ma può anche essere pop. Una giacca di pelle corta, un bel vestito magari fin sopra al ginocchio, colorato – i colori li puoi scegliere liberamente, ma i migliori restano sempre in questo caso rosso, arancione, giallo, rosa e bianco – e anfibi neri e sei pronta per andare a conquistare la scena.

L’outfit è perfetto in primavera: non è un look invernale visti i tanti colori usati, ma neanche estivo sia per la giacca di pelle in sè che per le scarpe scelte. Questa è la stagione di questo outfit, c’è poco da aggiungere.

Giacca di pelle, pantalone nero e crop top bianco

Questo look è un mix di stili e sensazioni: può essere sexy se abbinato ad un paio di tacchi a spillo e magari ad un crop top con ricami, ma anche casual abbinato a degli stivaletti senza tacco e ad un top monocolore semplice.

Anche Irina Shayk alla Milano Fashion Week di un paio di anni fa aveva scelto questo abbinamento. E lei dice che funziona, dobbiamo fidarci e basta (anche se magari addosso a noi non farà mai lo stesso effetto che fa addosso a lei).

Giacca di pelle e gonna midi

Indossa una giacca di pelle, una gonna midi, e degli stivaletti con il tacco e sarai pronta ad uscire in pieno New York Style. Questo abbinamento è elegante, chic, ma non troppo. Può essere adattabile a tante occasioni: fanno molto gli accessori, che possono “confermare oppure ribaltare il risultato”.

Ad esempio, vuoi rendere questo outfit più casual, scegli una gonna con una fantasia primaverile (che smorza i toni) ed una maglia bianca ed evita accessori appariscenti. Se invece devi andare a cena fuori, metti una collana dorata, prediligi il monocolore e punta su una maglia più elegante.

Giacca di pelle e jeans

Questa è la combo più antica del mondo e forse possiamo non sembrare originali nel proporla, ma in realtà fa sempre la sua bella figura.

Questo outfit è ideale per uscire di giorno, magari per andare a fare shopping, oppure per prendere un caffè con un’amica il sabato mattina.

Giacca di pelle e look total black

Certo, per gli amanti dei colori accesi questo outfit può non essere il massimo, ma è un modo per essere eleganti sempre, in ogni contesto, ad ogni età. Questo è il tipico look adatto anche a 40enni e 50enni. Questo perchè ringiovanisce, ma allo stesso consente di mantenere quel tocco di raffinatezza che non guasta mai.

Vuoi staccare un po’ dal nero ed uscire dalle tenebre? Osa con una cintura bianca abbinata ad una borsa dello stesso colore. Oppure, se vuoi dare un tocco di colore, opta per un bel fucsia che fa da contrasto, oppure ancora opta per dei gioielli dorati che possano risplendere in mezzo all’oscurità dell’outfit, come stelle di notte. Insomma, basta sperimentare un po’ ed il gioco è fatto.